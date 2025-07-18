Посол из Израиля допустила возобновление конфликта с Ираном

Израиль готов рассмотреть возможность возобновления военной операции против Ирана при условии, если появятся признаки развития иранской ядерной программы в военных целях. Об этом заявила посол Израиля в России Симона Гальперин.
«Если мы увидим попытки Ирана вернуться к этой программе и что они возобновляют ее, мы эту возможность рассмотрим», — сказала Гальперин на брифинге, отвечая на вопросы журналистов. Ее слова передает ТАСС. Несмотря на озвученную готовность к жестким действиям, израильский дипломат отметила, что в настоящий момент ситуация не требует немедленного вмешательства. «В данный момент эта возможность немного далека», — подчеркнула Гальперин.
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