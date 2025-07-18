Посол из Израиля допустила возобновление конфликта с Ираном

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Дипломат отметила, что в настоящий момент ситуация не требует вмешательства
Дипломат отметила, что в настоящий момент ситуация не требует вмешательства Фото:
новость из сюжета
Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана

Израиль готов рассмотреть возможность возобновления военной операции против Ирана при условии, если появятся признаки развития иранской ядерной программы в военных целях. Об этом заявила посол Израиля в России Симона Гальперин.

«Если мы увидим попытки Ирана вернуться к этой программе и что они возобновляют ее, мы эту возможность рассмотрим», — сказала Гальперин на брифинге, отвечая на вопросы журналистов. Ее слова передает ТАСС. Несмотря на озвученную готовность к жестким действиям, израильский дипломат отметила, что в настоящий момент ситуация не требует немедленного вмешательства. «В данный момент эта возможность немного далека», — подчеркнула Гальперин.

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Израиль готов рассмотреть возможность возобновления военной операции против Ирана при условии, если появятся признаки развития иранской ядерной программы в военных целях. Об этом заявила посол Израиля в России Симона Гальперин. «Если мы увидим попытки Ирана вернуться к этой программе и что они возобновляют ее, мы эту возможность рассмотрим», — сказала Гальперин на брифинге, отвечая на вопросы журналистов. Ее слова передает ТАСС. Несмотря на озвученную готовность к жестким действиям, израильский дипломат отметила, что в настоящий момент ситуация не требует немедленного вмешательства. «В данный момент эта возможность немного далека», — подчеркнула Гальперин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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