Подешевели огурцы, но подорожал картофель: как за полгода изменились цены на продукты в Тюмени

В Тюмени в два раза выросла стоимость картофеля
© Служба новостей «URA.RU»
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Картофель подорожал больше всех среди овощей
Картофель подорожал больше всех среди овощей Фото:

В Тюмени почти в два раза упали цены на огурцы, но увеличилась стоимость картофеля. Такими данными за полгода поделились аналитики Тюменьстата.

«Килограмм картофеля с 50 рублей подорожал до 104. Стоимость огурцов снизилась с 347 рублей до 146», – такие данные приводят журналисты портала «Тюменская область сегодня» со ссылкой на Тюменьстат.

В цене также упали такие продукты как: консервы, помидоры, яйца, масло сливочное и колбасы. Сильнее всего за полгода увеличилась стоимость баранины и говядины, черного чая, смеси для детей и рыбы.

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В Тюмени почти в два раза упали цены на огурцы, но увеличилась стоимость картофеля. Такими данными за полгода поделились аналитики Тюменьстата. «Килограмм картофеля с 50 рублей подорожал до 104. Стоимость огурцов снизилась с 347 рублей до 146», – такие данные приводят журналисты портала «Тюменская область сегодня» со ссылкой на Тюменьстат. В цене также упали такие продукты как: консервы, помидоры, яйца, масло сливочное и колбасы. Сильнее всего за полгода увеличилась стоимость баранины и говядины, черного чая, смеси для детей и рыбы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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