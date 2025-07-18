Подешевели огурцы, но подорожал картофель: как за полгода изменились цены на продукты в Тюмени

Картофель подорожал больше всех среди овощей
В Тюмени почти в два раза упали цены на огурцы, но увеличилась стоимость картофеля. Такими данными за полгода поделились аналитики Тюменьстата.
«Килограмм картофеля с 50 рублей подорожал до 104. Стоимость огурцов снизилась с 347 рублей до 146», – такие данные приводят журналисты портала «Тюменская область сегодня» со ссылкой на Тюменьстат.
В цене также упали такие продукты как: консервы, помидоры, яйца, масло сливочное и колбасы. Сильнее всего за полгода увеличилась стоимость баранины и говядины, черного чая, смеси для детей и рыбы.
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