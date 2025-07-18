Челябинского наркодилера приговорили к 17 годам колонии

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Челябинца приговорили к 17 годам колонии строгого режима
Челябинца приговорили к 17 годам колонии строгого режима Фото:

Челябинский областной суд вынес приговор мужчине, организовавшему нарколабораторию у себя в гараже. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД, подсудимого отправили в колонию строгого режима на 17 лет.

«Челябинский областной суд вынес приговор „наркохимику“. Сегодня подсудимому избрали наказание в виде 17-ти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в областном главке.

Полицейские задержали мужчину и еще трех подельников в 2024 году. Следствие установило, что в 2023 году челябинец заказал оборудование и химикаты через интернет, установив их в гараже. Он произвел более 25 килограммов наркотиков.

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Челябинский областной суд вынес приговор мужчине, организовавшему нарколабораторию у себя в гараже. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД, подсудимого отправили в колонию строгого режима на 17 лет. «Челябинский областной суд вынес приговор „наркохимику“. Сегодня подсудимому избрали наказание в виде 17-ти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в областном главке. Полицейские задержали мужчину и еще трех подельников в 2024 году. Следствие установило, что в 2023 году челябинец заказал оборудование и химикаты через интернет, установив их в гараже. Он произвел более 25 килограммов наркотиков.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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