За 40 рублей продают яйца категории С2
В одном из тюменских магазинов обнаружился десяток яиц стоимостью 40 рублей. Эта самая меньшая цена на продукт за последние два года. Речь идет о яйцах категории С2.
«Яйцо куриное, категории С2. Стоимость: 40 рублей 19 копеек», — за такую стоимость корреспонденты URA.RU обнаружили десяток в одном из местных супермаркетов.
Минимальная цена, на уровень которой опускалась стоимость яиц аналогичной категории, составляла 53 рубля. При этом стоимость яиц упала по всей стране. Эксперты связывают эту тенденцию со снижением спроса. В некоторых регионах цена уменьшилась в четыре раза.
Цена на яйца опустилась до уровня 2023 года
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