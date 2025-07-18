На 285-286 километрах Пермского тракта из-за капремонта перекроют съезд в Нижние Серги (Свердловская область). Ограничения продлятся с 19 по 20 июля, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
«Уважаемые пользователи! В связи с проведением работ в рамках капитального ремонта на автодороге Р-242 съезд в Нижние Серги будет перекрыт с 19 июля 09:00 — 18:00 по 20 июля с 09:00 — 18:00», — пояснили дорожники.
Проезд в город организуют по разворотной петле на 295-м километре трассы в сторону Екатеринбурга. Уточнить актуальную информацию можно по телефону 8-800-200-63-06.
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