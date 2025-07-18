«Я не боюсь сглаза»: Симоньян рассказала, в каком состоянии ее звездный муж Кеосаян

Симоньян рассказала, что у находящегося в коме Кеосаяна нет улучшений
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Симоньян отметила, что ей нечего рассказать об улучшениях в состоянии мужа
Симоньян отметила, что ей нечего рассказать об улучшениях в состоянии мужа Фото:

Главный редактор RT Маргарита Симоньян призналась, что не публикует сведения о состоянии ее мужа режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна, не потому что боится сглаза. Об этом она сообщила в своих соцсетях.

«Я не боюсь сглаза. Просто нечего сказать...» — написала журналистка в своем telegram-канале. Так она отреагировала на вопрос поклонницы о состоянии здоровья телеведущего и процессе его лечения. При этом подписчица отметила, что Симоньян может не отвечать, если опасается сглаза.

В декабре 2024 года Кеосаян перенес клиническую смерть и впал в кому. Ранее, в 2008 и 2010 годах, он был госпитализирован с инфарктом. Прогнозов по выздоровлению режиссера пока нет.

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Главный редактор RT Маргарита Симоньян призналась, что не публикует сведения о состоянии ее мужа режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна, не потому что боится сглаза. Об этом она сообщила в своих соцсетях. «Я не боюсь сглаза. Просто нечего сказать...» — написала журналистка в своем telegram-канале. Так она отреагировала на вопрос поклонницы о состоянии здоровья телеведущего и процессе его лечения. При этом подписчица отметила, что Симоньян может не отвечать, если опасается сглаза. В декабре 2024 года Кеосаян перенес клиническую смерть и впал в кому. Ранее, в 2008 и 2010 годах, он был госпитализирован с инфарктом. Прогнозов по выздоровлению режиссера пока нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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