«Я не боюсь сглаза»: Симоньян рассказала, в каком состоянии ее звездный муж Кеосаян

Главный редактор RT Маргарита Симоньян призналась, что не публикует сведения о состоянии ее мужа режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна, не потому что боится сглаза. Об этом она сообщила в своих соцсетях.
«Я не боюсь сглаза. Просто нечего сказать...» — написала журналистка в своем telegram-канале. Так она отреагировала на вопрос поклонницы о состоянии здоровья телеведущего и процессе его лечения. При этом подписчица отметила, что Симоньян может не отвечать, если опасается сглаза.
В декабре 2024 года Кеосаян перенес клиническую смерть и впал в кому. Ранее, в 2008 и 2010 годах, он был госпитализирован с инфарктом. Прогнозов по выздоровлению режиссера пока нет.
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