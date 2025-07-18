Скандальный либерал-демократ из думы ХМАО исключен из партии. Инсайд

Депутата думы Селюкова из думы ХМАО исключили из ЛДПР
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Источники сообщают об исключении депутата думы ХМАО Михаила Селюкова из ЛДПР
Источники сообщают об исключении депутата думы ХМАО Михаила Селюкова из ЛДПР Фото:

Депутат думы ХМАО Михаил Селюков окончательно лишился поддержки ЛДПР. По данным источников URA.RU, он был исключен из партии.

«Селюков расшатывал дисциплину на заседаниях думы, его мнение зачастую шло в противовес политике председателя фракции Виктора Сысуна. Он считается в югорском парламенте ставленником бывшего первого заместителя региона Алексея Шипилова, который собрал фактически команду раскольников в оппозиции, чтобы снизить влияние думского меньшинства. Поэтому исключение Селюкова было просто делом времени», — сообщает инсайдер.

В ЛДПР отказались от комментариев. Информацию на момент публикации новости не удалось ни подтвердить, ни опровергнуть. Дозвониться до Селюкова не удалось, он не ответил на звонок корреспондента агентства.

Ряд источников, в том числе приближенных к нему, также сообщают, что слышали информацию об его исключении. С московским руководством, по словам одного из собеседников агентства, «у него все плохо».

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Депутат думы ХМАО Михаил Селюков окончательно лишился поддержки ЛДПР. По данным источников URA.RU, он был исключен из партии. «Селюков расшатывал дисциплину на заседаниях думы, его мнение зачастую шло в противовес политике председателя фракции Виктора Сысуна. Он считается в югорском парламенте ставленником бывшего первого заместителя региона Алексея Шипилова, который собрал фактически команду раскольников в оппозиции, чтобы снизить влияние думского меньшинства. Поэтому исключение Селюкова было просто делом времени», — сообщает инсайдер. В ЛДПР отказались от комментариев. Информацию на момент публикации новости не удалось ни подтвердить, ни опровергнуть. Дозвониться до Селюкова не удалось, он не ответил на звонок корреспондента агентства. Ряд источников, в том числе приближенных к нему, также сообщают, что слышали информацию об его исключении. С московским руководством, по словам одного из собеседников агентства, «у него все плохо».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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