Депутат думы ХМАО Михаил Селюков окончательно лишился поддержки ЛДПР. По данным источников URA.RU, он был исключен из партии.
«Селюков расшатывал дисциплину на заседаниях думы, его мнение зачастую шло в противовес политике председателя фракции Виктора Сысуна. Он считается в югорском парламенте ставленником бывшего первого заместителя региона Алексея Шипилова, который собрал фактически команду раскольников в оппозиции, чтобы снизить влияние думского меньшинства. Поэтому исключение Селюкова было просто делом времени», — сообщает инсайдер.
В ЛДПР отказались от комментариев. Информацию на момент публикации новости не удалось ни подтвердить, ни опровергнуть. Дозвониться до Селюкова не удалось, он не ответил на звонок корреспондента агентства.
Ряд источников, в том числе приближенных к нему, также сообщают, что слышали информацию об его исключении. С московским руководством, по словам одного из собеседников агентства, «у него все плохо».
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