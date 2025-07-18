18 июля 2025

В центре Киева начались протесты после прекращения выплат за пропавших боевиков

© Служба новостей «URA.RU»
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На протесты в Киеве вышли около тысячи человек
На протесты в Киеве вышли около тысячи человек Фото:

На площади Независимости в центре Киева состоялась акция протеста родственников военнослужащих, числящихся пропавшими без вести. В мероприятии приняли участие более тысячи человек, среди которых были ветераны и представители общественных организаций. Об этом сообщило издание «Инсайдер», опубликовав видео с митингующими.

«Выплаты семьям пропавших — это не подачки, это обязанность государства. Но когда их задерживают на полгода и больше, то это не просто бюрократия, а неуважение к семьям, в которых случилось такое горе», — поделилась одна из митингующих, запечатленных на видео.

Участники акции вышли с транспарантами с призывами к властям обеспечивать уважительное отношение к семьям пропавших без вести и находящихся в плену. По словам некоторых родственников пропавших, им не оказывается никакой поддержки, а для получения помощи требуется на протяжении нескольких месяцев собирать многочисленные документы.

Ранее в центре Киева прошла масштабная акция протеста родственников военнослужащих ВСУ, которые числятся пропавшими у границы с Белгородской областью. В июне украинцы выходили на митинг против коррупции, пишет RT.

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На площади Независимости в центре Киева состоялась акция протеста родственников военнослужащих, числящихся пропавшими без вести. В мероприятии приняли участие более тысячи человек, среди которых были ветераны и представители общественных организаций. Об этом сообщило издание «Инсайдер», опубликовав видео с митингующими. «Выплаты семьям пропавших — это не подачки, это обязанность государства. Но когда их задерживают на полгода и больше, то это не просто бюрократия, а неуважение к семьям, в которых случилось такое горе», — поделилась одна из митингующих, запечатленных на видео. Участники акции вышли с транспарантами с призывами к властям обеспечивать уважительное отношение к семьям пропавших без вести и находящихся в плену. По словам некоторых родственников пропавших, им не оказывается никакой поддержки, а для получения помощи требуется на протяжении нескольких месяцев собирать многочисленные документы. Ранее в центре Киева прошла масштабная акция протеста родственников военнослужащих ВСУ, которые числятся пропавшими у границы с Белгородской областью. В июне украинцы выходили на митинг против коррупции, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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