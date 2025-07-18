18 июля 2025

Надо доработать: застройщик представил концепцию нового отеля за пермским Политехом. Фото

Концепция отеля возле бывшего «Детского мира» в Перми отправлена на доработку
© Служба новостей «URA.RU»
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Соответствующее решение приняли на прошедшем градостроительном совете
Соответствующее решение приняли на прошедшем градостроительном совете Фото:

Градостроительный совет Пермского края отправил на доработку проект строительства новой гостиницы на пересечении улиц Куйбышева и Екатерининской. Объект планируют возвести рядом с торговым домом «Петропавловский» (бывший «Детский мир»), передает региональное минимущества.

«Участок строительства расположен в границах достопримечательного места — Комсомольского проспекта. Проект был отправлен на доработку», — написано в telegram-канале ведомства.

Здание гостиницы будет шестиэтажным и выполненным в стиле современной классики. Предусмотрено размещение 59 номеров средней площадью 25 квадратных метров. Проектом предусмотрено создание трехзвездочного гостиничного комплекса с фитнес-клубом и архитектурной подсветкой фасадов, разъяснили в минимущества.

По данным застройщика, общая площадь объекта составит 500 квадратных метров. После доработки проект вновь рассмотрят на заседании градостроительного совета.

Ранее на улице Куйбышева в рамках комплексного развития территорий федеральный застройщик «Брусника» уже начал реализацию крупного жилого проекта «Тихий Компрос», предусматривающего строительство домов бизнес-класса с коммерческими помещениями и внутренними дворами. Работы на участке ведутся с учетом исторической застройки и в сотрудничестве с инспекцией по охране культурного наследия.

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Градостроительный совет Пермского края отправил на доработку проект строительства новой гостиницы на пересечении улиц Куйбышева и Екатерининской. Объект планируют возвести рядом с торговым домом «Петропавловский» (бывший «Детский мир»), передает региональное минимущества. «Участок строительства расположен в границах достопримечательного места — Комсомольского проспекта. Проект был отправлен на доработку», — написано в telegram-канале ведомства. Здание гостиницы будет шестиэтажным и выполненным в стиле современной классики. Предусмотрено размещение 59 номеров средней площадью 25 квадратных метров. Проектом предусмотрено создание трехзвездочного гостиничного комплекса с фитнес-клубом и архитектурной подсветкой фасадов, разъяснили в минимущества. По данным застройщика, общая площадь объекта составит 500 квадратных метров. После доработки проект вновь рассмотрят на заседании градостроительного совета. Ранее на улице Куйбышева в рамках комплексного развития территорий федеральный застройщик «Брусника» уже начал реализацию крупного жилого проекта «Тихий Компрос», предусматривающего строительство домов бизнес-класса с коммерческими помещениями и внутренними дворами. Работы на участке ведутся с учетом исторической застройки и в сотрудничестве с инспекцией по охране культурного наследия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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