Градостроительный совет Пермского края отправил на доработку проект строительства новой гостиницы на пересечении улиц Куйбышева и Екатерининской. Объект планируют возвести рядом с торговым домом «Петропавловский» (бывший «Детский мир»), передает региональное минимущества.
«Участок строительства расположен в границах достопримечательного места — Комсомольского проспекта. Проект был отправлен на доработку», — написано в telegram-канале ведомства.
Здание гостиницы будет шестиэтажным и выполненным в стиле современной классики. Предусмотрено размещение 59 номеров средней площадью 25 квадратных метров. Проектом предусмотрено создание трехзвездочного гостиничного комплекса с фитнес-клубом и архитектурной подсветкой фасадов, разъяснили в минимущества.
По данным застройщика, общая площадь объекта составит 500 квадратных метров. После доработки проект вновь рассмотрят на заседании градостроительного совета.
Ранее на улице Куйбышева в рамках комплексного развития территорий федеральный застройщик «Брусника» уже начал реализацию крупного жилого проекта «Тихий Компрос», предусматривающего строительство домов бизнес-класса с коммерческими помещениями и внутренними дворами. Работы на участке ведутся с учетом исторической застройки и в сотрудничестве с инспекцией по охране культурного наследия.
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