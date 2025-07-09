До конца 2025 года федеральный застройщик из Екатеринбурга «Брусника» планирует начать строительство домов в микрорайоне «Тихий Компрос». Эту территорию девелопер осваивает в рамках комплексного развития территорий (КРТ). В первую очередь начнется возведение дома п-образной формы на улице Куйбышева, где ранее был расположен ТЦ «Хоровод», об этом на брифинге для журналистов рассказал директор филиала «Брусники» в Перми Дмитрий Ступин, где находился корреспондент URA.RU.
«Исторически на „Тихом Компросе“ не было длинных домов. Поэтому визуально мы разделили объем на несколько частей. Этого удалось добиться за счет чередования фактуры и цвета облицовочных материалов и перепада высотности — от семи до восьми этажей. Также мы предусмотрели вертикальные линии от входных групп до самого верха, которые разбивают фасад на мелкие сегменты», — сообщил Дмитрий Ступин.
В «Бруснике» отметили, что у этого дома не будет выступающих балконов. Террасы сделают вглубь здания. Двор будет внутренний и закрытый. Его расположат на стилобате. На нижнем уровне сделают паркинг. При этом соотношение машиномест и квартир составит 1:1. На первом этаже со стороны улицы Куйбышева построят коммерческие помещения под кофейни, модные бутики, барбер-шопы и развивающие центры.
Во второй очереди проекта девелопер построит дом на Комсомольском проспекте, 89. Это будет здание высотой 4-5 этажей в светлых тонах. По словам Дмитрия Ступина, оттенок подбирали исходя из цветовой гаммы, разработанной еще в 1930-х годах. Она подчеркнет связь с модернистским архитектурным наследием. Также из особенностей дома можно назвать открытые террасы, наличие двухъярусных квартир и холлы, выполненные в стиле дорогих отелей.
Дмитрий Ступин отметил, что дата старта продаж квартир и стоимость пока неизвестны. Девелопер будет отталкиваться от ситуации на рынке, но цены будут сопоставимы с новым жильем в районе Центрального рынка. Сейчас девелопер готовится к старту строительства. Специалисты уже приступили к расселению домов и завершили демонтаж торгового центра, на месте которого будет возведен первый дом. Все работы ведутся совместно с экспертами инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края.
На встрече также находились представители пермского рынка недвижимости. По их словам, проект «Брусники» является интересным. Это дома минимум бизнес-класса, и у определенных потребителей будет спрос на квартиры. Сама локация отличается от тех, что сейчас есть на рынке. Подобных предложений в Перми очень мало.
Это не единственные дома, которые девелопер будет возводить на «Тихом Компросе». Застройщику предстоит застроить два земельных участка в границах улиц Чкалова, Куйбышева, Коминтерна и Героев Хасана. Проект планируют закончить в течение семи лет.
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