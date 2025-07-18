18 июля 2025

Названо оружие, которым ВСУ массово атаковали Москву

Москву атаковали БПЛА типа «Лютый»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб Фото:

ВСУ атаковали Москву с помощью БПЛА типа «Лютый». За последний час в Подмосковье были сбиты четыре вражеских беспилотника, сообщил мэр Сергей Собянин.

«Взрывы были слышны в Нахабино, Зеленограде и Истре», — сообщает telegram-канал Shot. В Шереметьево введены временные ограничения на выпуск самолетов. 

В ночь на 19 июля атаке ВСУ подверглись сразу несколько районов Подмосковья и ряд российских регионов. Последние новости об отражении налетов БПЛА — в онлайн-трансляции URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВСУ атаковали Москву с помощью БПЛА типа «Лютый». За последний час в Подмосковье были сбиты четыре вражеских беспилотника, сообщил мэр Сергей Собянин. «Взрывы были слышны в Нахабино, Зеленограде и Истре», — сообщает telegram-канал Shot. В Шереметьево введены временные ограничения на выпуск самолетов.  В ночь на 19 июля атаке ВСУ подверглись сразу несколько районов Подмосковья и ряд российских регионов. Последние новости об отражении налетов БПЛА — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...