Названо оружие, которым ВСУ массово атаковали Москву

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб
ВСУ атаковали Москву с помощью БПЛА типа «Лютый». За последний час в Подмосковье были сбиты четыре вражеских беспилотника, сообщил мэр Сергей Собянин.
«Взрывы были слышны в Нахабино, Зеленограде и Истре», — сообщает telegram-канал Shot. В Шереметьево введены временные ограничения на выпуск самолетов.
В ночь на 19 июля атаке ВСУ подверглись сразу несколько районов Подмосковья и ряд российских регионов. Последние новости об отражении налетов БПЛА — в онлайн-трансляции URA.RU.
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