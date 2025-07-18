В Сургуте на самые популярные маршруты вышли новые автобусы

В Сургуте (ХМАО) на городские маршруты с самым высоким пассажиропотоком были запущены 12 новых автобусов, оформленных в фирменном стиле. Информацию об этом опубликовала пресс-служба администрации города в официальном telegram-канале.
Как отметили в мэрии, новые транспортные средства уже прошли все необходимые проверки и полностью готовы к эксплуатации. «На сегодняшний день на линию вышли 12 из 18 новых автобусов. Они задействованы на особо популярных маршрутах с большим пассажиропотоком — это 18, 61, 45 и 47 маршруты. На следующей неделе все 18 единиц будут в полной готовности», — сообщили в мэрии.
Автобусы рассчитаны на перевозку до 92 человек. Транспорт оснащен кондиционерами, двойными стеклопакетами для работы в суровом климате и специальными зонами для маломобильных граждан. Новые автобусы заменят неисправный транспорт и повысят качество перевозок на востребованных маршрутах.
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