18 июля 2025

В Сургуте на самые популярные маршруты вышли новые автобусы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новые автобусы задействованы на маршрутах №18, №61, №45 и №47
Новые автобусы задействованы на маршрутах №18, №61, №45 и №47 Фото:

В Сургуте (ХМАО) на городские маршруты с самым высоким пассажиропотоком были запущены 12 новых автобусов, оформленных в фирменном стиле. Информацию об этом опубликовала пресс-служба администрации города в официальном telegram-канале.

Как отметили в мэрии, новые транспортные средства уже прошли все необходимые проверки и полностью готовы к эксплуатации. «На сегодняшний день на линию вышли 12 из 18 новых автобусов. Они задействованы на особо популярных маршрутах с большим пассажиропотоком — это 18, 61, 45 и 47 маршруты. На следующей неделе все 18 единиц будут в полной готовности», — сообщили в мэрии.

Автобусы рассчитаны на перевозку до 92 человек. Транспорт оснащен кондиционерами, двойными стеклопакетами для работы в суровом климате и специальными зонами для маломобильных граждан. Новые автобусы заменят неисправный транспорт и повысят качество перевозок на востребованных маршрутах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте (ХМАО) на городские маршруты с самым высоким пассажиропотоком были запущены 12 новых автобусов, оформленных в фирменном стиле. Информацию об этом опубликовала пресс-служба администрации города в официальном telegram-канале. Как отметили в мэрии, новые транспортные средства уже прошли все необходимые проверки и полностью готовы к эксплуатации. «На сегодняшний день на линию вышли 12 из 18 новых автобусов. Они задействованы на особо популярных маршрутах с большим пассажиропотоком — это 18, 61, 45 и 47 маршруты. На следующей неделе все 18 единиц будут в полной готовности», — сообщили в мэрии. Автобусы рассчитаны на перевозку до 92 человек. Транспорт оснащен кондиционерами, двойными стеклопакетами для работы в суровом климате и специальными зонами для маломобильных граждан. Новые автобусы заменят неисправный транспорт и повысят качество перевозок на востребованных маршрутах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...