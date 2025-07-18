В убыточном пермском лесопромышленном комплексе сменился гендиректор

Вячеслав Шипков назначен новым генеральным директором убыточного ООО «Новый Север ЛПК» в Пермском крае. Соответствующие изменения были внесены в базу Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) на 17 июля.
«Вячеслав Шипков сменил на посту гендиректора ООО Антона Шайхутдинова. Прежний руководитель возглавлял компанию с августа 2022 года и остается ее основным соучредителем с долей 53,5%», — указано на портале.
По итогам прошлого года чистый убыток общества увеличился в 53 раза и составил 118,5 млн рублей, несмотря на выручку в 341,5 млн. Организация производит и реализует изделия из хвойных пород древесины, а также биотопливо.
Шайхутдинов, покинувший пост генерального директора, продолжает оставаться учредителем 10 различных обществ, среди которых — компании в сфере судостроения, обработки металлов и культурных инициатив. Шипков до назначения в «Новый Север ЛПК» не числился руководителем или учредителем других предприятий. ООО основали в 2019 году.
Ранее URA.RU рассказывало про пермский санаторий, где сменился директор. Убытки компании в 2024 году вплотную приблизились к 2 млн рублей.
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