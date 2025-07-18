Магнитная буря обрушится на свердловчан

Свердловчан ждет очередная магнитная буря — она обрушится на Землю уже на следующей неделе. Об этом сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Согласно прогнозу, геомагнитные возмущения стоит ожидать 23 июля. По мощности они достигнут уровня G1 (слабая буря). В ближайшие дни (19, 20 и 21 июля) вероятность заметных геомагнитных бурь составляет 7% и меньше.
Специалисты советуют сократить уровень физических и эмоциональных нагрузок, уделять больше времени отдыху и увеличивать потребление воды. Во время магнитных бурь также возможно ухудшение качества сна, появление повышенной раздражительности и головных болей.
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