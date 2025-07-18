18 июля 2025

Магнитная буря обрушится на свердловчан

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ожидается, что геомагнитные возмущения продлятся лишь сутки
Ожидается, что геомагнитные возмущения продлятся лишь сутки Фото:

Свердловчан ждет очередная магнитная буря — она обрушится на Землю уже на следующей неделе. Об этом сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Согласно прогнозу, геомагнитные возмущения стоит ожидать 23 июля. По мощности они достигнут уровня G1 (слабая буря). В ближайшие дни (19, 20 и 21 июля) вероятность заметных геомагнитных бурь составляет 7% и меньше. 

Специалисты советуют сократить уровень физических и эмоциональных нагрузок, уделять больше времени отдыху и увеличивать потребление воды. Во время магнитных бурь также возможно ухудшение качества сна, появление повышенной раздражительности и головных болей.

Прогноз магнитных бурь
Прогноз магнитных бурь
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Свердловчан ждет очередная магнитная буря — она обрушится на Землю уже на следующей неделе. Об этом сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Согласно прогнозу, геомагнитные возмущения стоит ожидать 23 июля. По мощности они достигнут уровня G1 (слабая буря). В ближайшие дни (19, 20 и 21 июля) вероятность заметных геомагнитных бурь составляет 7% и меньше.  Специалисты советуют сократить уровень физических и эмоциональных нагрузок, уделять больше времени отдыху и увеличивать потребление воды. Во время магнитных бурь также возможно ухудшение качества сна, появление повышенной раздражительности и головных болей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...