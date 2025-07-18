18 июля 2025

Дожди прекратят поливать свердловскую область на выходных

© Служба новостей «URA.RU»
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Период без осадков будет непродолжительным
Период без осадков будет непродолжительным Фото:

Выходные в Свердловской области пройдут практически без дождей. Такой прогноз дают синоптики уральского гидрометцентра. 

"Переменная облачность, ночью без осадков, днем местами на севере кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 3-8 метров в секунду, днем местами порывы до 14 метров в секунду", — сообщают синоптики в telegram-канале.

В конце недели 19 и 20 июля в Екатеринбурге днем ожидается до +23..+25 градусов. Однако, по данным Gismeteo, с понедельника 21 июля в регион снова вернутся ежедневные дожди. 

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Выходные в Свердловской области пройдут практически без дождей. Такой прогноз дают синоптики уральского гидрометцентра.  "Переменная облачность, ночью без осадков, днем местами на севере кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 3-8 метров в секунду, днем местами порывы до 14 метров в секунду", — сообщают синоптики в telegram-канале. В конце недели 19 и 20 июля в Екатеринбурге днем ожидается до +23..+25 градусов. Однако, по данным Gismeteo, с понедельника 21 июля в регион снова вернутся ежедневные дожди. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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