Дожди прекратят поливать свердловскую область на выходных

Период без осадков будет непродолжительным
Выходные в Свердловской области пройдут практически без дождей. Такой прогноз дают синоптики уральского гидрометцентра.
"Переменная облачность, ночью без осадков, днем местами на севере кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 3-8 метров в секунду, днем местами порывы до 14 метров в секунду", — сообщают синоптики в telegram-канале.
В конце недели 19 и 20 июля в Екатеринбурге днем ожидается до +23..+25 градусов. Однако, по данным Gismeteo, с понедельника 21 июля в регион снова вернутся ежедневные дожди.
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