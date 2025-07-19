«Последствия будут крайне сложными»: в Европе просчитали ущерб удара Трампа по России

Le Parisien: пошлины, которыми Трамп угрожает России, ударят по самим США
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Пошлины Трампа принесут вред не России, а США
Пошлины Трампа принесут вред не России, а США Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Санкции против России, которые президент США Дональд Трамп пообещал ввести в случае отсутствия договоренности по Украине в ближайшие 50 дней, нанесут серьезный удар по экономике самих Штатов и Евросоюза, а не по Москве. Об этом сообщают французские СМИ со ссылкой на мнения европейских экспертов.

«Они (санкции — прим. URA.RU) могут нанести большой ущерб. Я не думаю, что американцы пойдут на это, потому что последствия будут крайне сложными (для США и ЕС — прим. URA.RU)», — заявил изданию Le Parisien аналитик центра Euro Creative Ульрих Бунат. По его словам, применение так называемых вторичных санкций может привести к масштабным сбоям в мировой торговле, поэтому Вашингтон вряд ли решится на такой шаг, чтобы не столкнуться с серьезными экономическими трудностями.

Кроме того, источник Le Parisien уточнил, что новый европейский — уже 18-й по счету — пакет ограничений также не окажет ожидаемого давления на Россию. Эксперты отмечают, что Москва адаптировалась к санкционному режиму, и Запад не имеет влияния на ее экономику. Как пояснил преподаватель Католического института высших исследований (ICES) Дэвид Тертри, Россия выстроила альтернативные каналы сотрудничества с развивающимися странами, не желающими следовать санкционной политике Запада. 

Ранее Трамп заявил, что он «очень недоволен» Россией и готов ввести новые санкции, если прогресс по урегулированию на Украине не будет достигнут в ближайшие 50 дней. Он пригрозил 100-процентными вторичными пошлинами, а некоторые политики в его администрации заявили о необходимости 500-процентных пошлин.

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Санкции против России, которые президент США Дональд Трамп пообещал ввести в случае отсутствия договоренности по Украине в ближайшие 50 дней, нанесут серьезный удар по экономике самих Штатов и Евросоюза, а не по Москве. Об этом сообщают французские СМИ со ссылкой на мнения европейских экспертов. «Они (санкции — прим. URA.RU) могут нанести большой ущерб. Я не думаю, что американцы пойдут на это, потому что последствия будут крайне сложными (для США и ЕС — прим. URA.RU)», — заявил изданию Le Parisien аналитик центра Euro Creative Ульрих Бунат. По его словам, применение так называемых вторичных санкций может привести к масштабным сбоям в мировой торговле, поэтому Вашингтон вряд ли решится на такой шаг, чтобы не столкнуться с серьезными экономическими трудностями. Кроме того, источник Le Parisien уточнил, что новый европейский — уже 18-й по счету — пакет ограничений также не окажет ожидаемого давления на Россию. Эксперты отмечают, что Москва адаптировалась к санкционному режиму, и Запад не имеет влияния на ее экономику. Как пояснил преподаватель Католического института высших исследований (ICES) Дэвид Тертри, Россия выстроила альтернативные каналы сотрудничества с развивающимися странами, не желающими следовать санкционной политике Запада.  Ранее Трамп заявил, что он «очень недоволен» Россией и готов ввести новые санкции, если прогресс по урегулированию на Украине не будет достигнут в ближайшие 50 дней. Он пригрозил 100-процентными вторичными пошлинами, а некоторые политики в его администрации заявили о необходимости 500-процентных пошлин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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