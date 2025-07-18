На концерт пришло 40 тысяч человек
В Екатеринбурге начался концерт рэпера Басты. Слушатели раскупили все свободные места на площадке. Он смог поставить рекорд, собрав 40 тысяч человек на «Екатеринбург-Арене», рассказали организаторы концерта.
Выступление задержалось на 45 минут. Концерт продлится три часа. Слушатели смогут послушать все легендарные треки исполнителя, начиная от «Моя игра» и «Сансара», заканчивая хитом «Выпускной» и другими.
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