18 июля 2025

На концерт Басты пришло рекордное число свердловчан. Фото, видео

На концерт Басты в «Екатеринбург-Арене» пришло 40 тысяч человек
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На концерт пришло 40 тысяч человек
На концерт пришло 40 тысяч человек Фото:

В Екатеринбурге начался концерт рэпера Басты. Слушатели раскупили все свободные места на площадке. Он смог поставить рекорд, собрав 40 тысяч человек на «Екатеринбург-Арене», рассказали организаторы концерта.

Выступление задержалось на 45 минут. Концерт продлится три часа. Слушатели смогут послушать все легендарные треки исполнителя, начиная от «Моя игра» и «Сансара», заканчивая хитом «Выпускной» и другими.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге начался концерт рэпера Басты. Слушатели раскупили все свободные места на площадке. Он смог поставить рекорд, собрав 40 тысяч человек на «Екатеринбург-Арене», рассказали организаторы концерта. Выступление задержалось на 45 минут. Концерт продлится три часа. Слушатели смогут послушать все легендарные треки исполнителя, начиная от «Моя игра» и «Сансара», заканчивая хитом «Выпускной» и другими.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...