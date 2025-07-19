Россиянам назвали условие получения особой скидки на оплату ЖКУ

Многодетные семьи в России имеют право на субсидии при оплате жилищно-коммунальных услуг, однако конкретные условия предоставления и размер льгот зависят от региона. Об этом сообщила эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Любовь Хрустова.
По словам Хрустовой, статус многодетной семьи закреплен на федеральном уровне и не зависит от возраста старших детей при его получении. Эксперт пояснила, что федеральное законодательство устанавливает минимальный размер льготы — не менее 30% от суммы начислений за ЖКУ. Однако в ряде регионов скидка может достигать 50%, поскольку критерии для предоставления субсидий определяют региональные власти, отметила Хрустова в беседе с агентством «Прайм».
На размер субсидии влияют такие параметры, как число детей, совокупный доход семьи, прожиточный минимум, региональный стандарт стоимости коммунальных услуг и максимально допустимый процент расходов на оплату ЖКУ от дохода семьи. Кроме того, в некоторых регионах действуют дополнительные льготы для оплаты капремонта, которые также могут составлять до 50%, но на федеральном уровне подобная мера не предусмотрена.
Льгота предоставляется в виде денежной компенсации, которую семья получает после полной оплаты коммунальных счетов. Получить субсидию возможно только на одно жилое помещение, где зарегистрированы все члены семьи, при этом право собственности значения не имеет — оформить выплату допускается и на съемное жилье. Для получения субсидии необходимо, чтобы доля расходов на ЖКУ в совокупном доходе семьи превышала региональный норматив (но не более 22%). Заявление можно подать через портал «Госуслуги», МФЦ или органы соцзащиты. Решение принимается в течение 10 дней; субсидия назначается на полгода с возможностью продления, если отсутствует задолженность по оплате ЖКУ.
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