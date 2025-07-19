Заводчанин, которого Путин назвал «хитрюгой», признался, на что копит деньги

Работник ММК, которого президент России Владимир Путин назвал «хитрюгой» во время визита в Магнитогорск Челябинской области, вместе с супругой вынужден арендовать жилье и откладывать средства на первоначальный взнос из-за высоких ипотечных ставок. Ранее заводчанин озвучил главе государства предложение о том, чтобы молодые пары могли получать льготную ипотеку еще до рождения первого ребенка.
«На данный момент мы с женой снимаем квартиру и копим на первоначальный взнос в ожидании снижения ставок по ипотеке. По текущим ставкам купить квартиру молодой семье нет возможности», — процитировало слова 24-летнего сотрудника ММК Владислава Плеханова РИА Новости.
Плеханов пояснил, что рассчитывает на снижение ипотечных ставок до 10–11% годовых. Только в этом случае, по его мнению, станет реально оформить кредит и приобрести собственное жилье.
Как сообщало URA.RU ранее, сотрудник Магнитогорского металлургического комбината во время встречи с президентом России Владимиром Путиным 16 июля предложил изменить условия программы «Молодая семья», чтобы молодые пары могли получать льготную ипотеку до рождения первого ребенка. Глава государства назвал работника «хитрюгой».
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