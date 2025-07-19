Неочевидный симптом у британки привел к удалению половины бедра

KentLive: британке удалили половину бедра из-за простой боли в ноге
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Женщине удалили половину бедра из-за боли при ходьбе
Женщине удалили половину бедра из-за боли при ходьбе Фото:

Меган Скалска из Великобритании перенесла операцию по удалению половины бедра после того, как боль, которую она считала следствием ходьбы, оказалась симптомом редкой хондросаркомы первой стадии (злокачественная опухоль хрящевой ткани). Об этом сообщило издание КentLive.

«Первым вопросом, который мне задали, было: „Есть ли у вас рак в семье?“ Тогда я поняла, что что-то не так, особенно потому, что они так быстро мне перезвонили», — рассказала Меган Скалска в интервью.

Меган заметила сильную боль в ноге в октябре 2024 года, из-за которой не могла спать. После рентгена ее отпустили домой, но вскоре врачи Королевской национальной ортопедической больницы в Стэнморе заподозрили злокачественную опухоль. МРТ, КТ и биопсия подтвердили хондросаркому.

Операция оказалась сложной: опухоль разрослась, и вместо небольшого вмешательства пришлось удалить половину бедра. Восстановление заняло три недели, включая неделю с эпидуральной анестезией, из-за которой Меган не могла двигаться. Через неделю после выписки Меган начала работать в маркетинге, а позже отправилась в отпуск в Барселону и Марокко, заново учась ходить.

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Меган Скалска из Великобритании перенесла операцию по удалению половины бедра после того, как боль, которую она считала следствием ходьбы, оказалась симптомом редкой хондросаркомы первой стадии (злокачественная опухоль хрящевой ткани). Об этом сообщило издание КentLive. «Первым вопросом, который мне задали, было: „Есть ли у вас рак в семье?“ Тогда я поняла, что что-то не так, особенно потому, что они так быстро мне перезвонили», — рассказала Меган Скалска в  интервью. Меган заметила сильную боль в ноге в октябре 2024 года, из-за которой не могла спать. После рентгена ее отпустили домой, но вскоре врачи Королевской национальной ортопедической больницы в Стэнморе заподозрили злокачественную опухоль. МРТ, КТ и биопсия подтвердили хондросаркому. Операция оказалась сложной: опухоль разрослась, и вместо небольшого вмешательства пришлось удалить половину бедра. Восстановление заняло три недели, включая неделю с эпидуральной анестезией, из-за которой Меган не могла двигаться. Через неделю после выписки Меган начала работать в маркетинге, а позже отправилась в отпуск в Барселону и Марокко, заново учась ходить.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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