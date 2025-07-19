«Шанс есть»: Соседов оценил возвращение на сцену похоронившей мужа Натали

Критик Соседов: у Натали есть шанс вернуться на сцену
© Служба новостей «URA.RU»
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Сергей Соседов считает, что у Натали есть шанс реанимировать карьеру
Сергей Соседов считает, что у Натали есть шанс реанимировать карьеру Фото:

Музыкальный критик Сергей Соседов убежден, что у певицы Натали (Наталья Рудина, — наст. имя) есть все возможности для возвращения на сцену. Об этом эксперт сообщил в беседе с URA.RU. Артистка после трагической смерти 53-летнего супруга Александра Рудина ушла в тень.

«Шанс есть всегда и у всех. И у Натали, и у каждого из нас. Что бы ни случилось, жизнь продолжается. И все может случиться, в том числе и новые прекрасные хиты», — пояснил Соседов.

Певица Натали в свое время гремела на всю страну как с сольными хитами «Ветер с моря дул» и «О Боже, какой мужчина!», так и с дуэтными работами. В 2013 году появилась композиция «Николай», исполненная певицей в дуэте с Николаем Басковым.

Сейчас в российском шоу-бизнесе наблюдается тренд на возвращение хитов и стилистики 90-х и нулевых годов. В связи с этим второе дыхание карьеры появилось у ряда артистов «прошлого», среди которых Надежда Кадышева и Татьяна Буланова. Многие убеждены, что и Натали сейчас могла бы «греметь» на всю страну даже со своими старыми композициями. Однако сама артистка не торопится на сцену. В беседе с URA.RU она заявила, что временно приостановила даже все интервью и отказалась комментировать свои творческие планы.

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Музыкальный критик Сергей Соседов убежден, что у певицы Натали (Наталья Рудина, — наст. имя) есть все возможности для возвращения на сцену. Об этом эксперт сообщил в беседе с URA.RU. Артистка после трагической смерти 53-летнего супруга Александра Рудина ушла в тень. Певица Натали в свое время гремела на всю страну как с сольными хитами «Ветер с моря дул» и «О Боже, какой мужчина!», так и с дуэтными работами. В 2013 году появилась композиция «Николай», исполненная певицей в дуэте с Николаем Басковым. Сейчас в российском шоу-бизнесе наблюдается тренд на возвращение хитов и стилистики 90-х и нулевых годов. В связи с этим второе дыхание карьеры появилось у ряда артистов «прошлого», среди которых Надежда Кадышева и Татьяна Буланова. Многие убеждены, что и Натали сейчас могла бы «греметь» на всю страну даже со своими старыми композициями. Однако сама артистка не торопится на сцену. В беседе с URA.RU она заявила, что временно приостановила даже все интервью и отказалась комментировать свои творческие планы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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