«Не было симптомов»: у европейки случился инсульт после жалоб на головную боль

Владелица бизнеса из Великобритании пошла отдохнуть, потеряла речь и стала парализованной. У 22-летней девушки случился шоковый инсульт через несколько минут после головной боли. Об этом рассказала сама Саксия Бишоп, которая перенесла семичасовую операцию после инсульта и тромба в мозге.
«Я только что приехала к бабушке и почувствовала обжигающую боль в голове. Это ощущение пронзило меня такой резкой болью, что я не могла думать ни о чем другом», — передает слова Бишоп KentLive. Сама девушка отмечает, что у нее не было никаких симптомов или изменений в здоровье, указывающих на инсульт.
После того как Бишоп потеряла сознание, ее доставили в больницу, где оперативно поместили в отделение интенсивной терапии. Проведенные обследования выявили у нее редкое заболевание головного мозга — артериовенозную мальформацию (АВМ). Бишоп провела в больнице две недели. По ее словам, речь постепенно восстанавливалась, однако даже спустя несколько месяцев после выписки британка продолжает испытывать сильную усталость и трудности с двигательными функциями.
В России также фиксируются многочисленные случаи проведения операций по удалению тромба. Недавно тюменские врачи спасли пациентку от тяжелых последствий инсульта. У женщины на работе внезапно появились симптомы инсульта, однако коллега быстро распознала их, поэтому уже через полчаса пациентка находилась в больнице. Россиянке незамедлительно провели операцию. В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
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