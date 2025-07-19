Женщины становятся инициаторами большинства разводов в России, заявил протоиерей Геннадий Шкиль. По его словам, примерно 80% случаев расторжения брака происходят по желанию женщин, а причиной распада становятся особенности женской натуры.
«Сейчас женятся по страсти: там любви нет, там страсти. Любовь приходит потом — или не приходит. К сожалению, в большинстве случаев не приходит. Уже 70% разводов — это катастрофа. При этом 80% виновников — женщины. Они подают на развод, не мужчины», — заявил Шкиль. Его слова приводит telegram-канал «Говорит Москва».
По мнению протоиерея, в основе большинства разводов лежит отсутствие так называемой «химии» между супругами. Он отметил, что женщинам, как тонким натурам, необходимы особые чувства, которые не всегда возникают в браке. Если этого внутреннего ощущения не появляется, даже при отсутствии внешних проблем, семья может распасться.
Ранее протоиерей РПЦ Андрей Ткачев заявил, что женщины перестали хотеть рожать детей. По его словам, они стали «дохлые, трусливые, развратные».
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