Протоиерей Андрей Ткачев назвал российских женщин «дохлыми и трусливыми»

Женщины перестали хотеть рожать детей. Об этом заявил представитель РПЦ, протоиерей Андрей Ткачев.
«Наступило такое время, когда бабы никого уже не нарожают. Стали дохлые, трусливые, развратные. И не хотят рожать», — заявил Ткачев. Соответствующее видео опубликовано в его официальной группе во «ВКонтакте».
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала о снижении числа женщин репродуктивного возраста в России: с 39 миллионов в прошлом до 34 миллионов сейчас, с прогнозом падения до 27 миллионов к 2046 году. Она также отмечала изменения в предпочтениях россиян по числу детей в семье и необходимость пересмотра критериев поддержки семей для улучшения демографической ситуации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.