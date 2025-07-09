Протоиерей Андрей Ткачев назвал российских женщин «дохлыми и трусливыми»

Протоиерей Ткачев: женщины стали дохлыми, трусливыми и не хотят рожать
© Служба новостей «URA.RU»
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В РПЦ заявили, что женщины не хотят рожать
В РПЦ заявили, что женщины не хотят рожать Фото:

Женщины перестали хотеть рожать детей. Об этом заявил представитель РПЦ, протоиерей Андрей Ткачев.

«Наступило такое время, когда бабы никого уже не нарожают. Стали дохлые, трусливые, развратные. И не хотят рожать», — заявил Ткачев. Соответствующее видео опубликовано в его официальной группе во «ВКонтакте».

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала о снижении числа женщин репродуктивного возраста в России: с 39 миллионов в прошлом до 34 миллионов сейчас, с прогнозом падения до 27 миллионов к 2046 году. Она также отмечала изменения в предпочтениях россиян по числу детей в семье и необходимость пересмотра критериев поддержки семей для улучшения демографической ситуации.

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Женщины перестали хотеть рожать детей. Об этом заявил представитель РПЦ, протоиерей Андрей Ткачев. «Наступило такое время, когда бабы никого уже не нарожают. Стали дохлые, трусливые, развратные. И не хотят рожать», — заявил Ткачев. Соответствующее видео опубликовано в его официальной группе во «ВКонтакте». Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала о снижении числа женщин репродуктивного возраста в России: с 39 миллионов в прошлом до 34 миллионов сейчас, с прогнозом падения до 27 миллионов к 2046 году. Она также отмечала изменения в предпочтениях россиян по числу детей в семье и необходимость пересмотра критериев поддержки семей для улучшения демографической ситуации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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