18 июля 2025

В Челябинской области угонщик опрокинулся на машине в овраг и спалил ее. Фото

В Брединском районе 20-летний мужчина угнал «ЗАЗ Шанс»
© Служба новостей «URA.RU»
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После ДТП машина сгорела дотла
После ДТП машина сгорела дотла Фото:

В Брединском районе мужчина угнал автомобиль из незапертого гаража, а затем опрокинул машину в овраг, где она загорелась. Транспортное средство нашли в пяти километрах от села Сосновка. 20-летнего злоумышленника задержали. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Ночью в дежурную часть отделения МВД по Брединскому району обратился местный житель. Он сообщил, что с территории его двора пропал автомобиль „ЗАЗ Шанс“, который находился в незапертом гараже. В ходе оперативных мероприятий полицейские обнаружили угнанную машину в пяти километрах от села Сосновка — транспортное средство было полностью сожжено», — уточнили в правоохранительном главке.

Полицейские установили, что 20-летний сельчанин воспользовался незапертым гаражом и ключами, оставленными в машине. По словам подозреваемого, он решил прокатиться ночью по окрестностям, однако не справился с управлением и опрокинулся в овраг. После этого автомобиль загорелся. По факту угона возбуждено уголовное дело.

Как сообщало URA.RU, ранее в Нязепетровском районе в машине, съехавшей в кювет, был найден погибший мужчина, смерть которого признали криминальной. Следствие установило, что причиной стала ссора между водителем и пассажиром. Подозреваемый был задержан и заключен под стражу.

Сгоревшую машину нашли в пяти километрах от села Сосновка
Сгоревшую машину нашли в пяти километрах от села Сосновка
Фото:

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В Брединском районе мужчина угнал автомобиль из незапертого гаража, а затем опрокинул машину в овраг, где она загорелась. Транспортное средство нашли в пяти километрах от села Сосновка. 20-летнего злоумышленника задержали. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. «Ночью в дежурную часть отделения МВД по Брединскому району обратился местный житель. Он сообщил, что с территории его двора пропал автомобиль „ЗАЗ Шанс“, который находился в незапертом гараже. В ходе оперативных мероприятий полицейские обнаружили угнанную машину в пяти километрах от села Сосновка — транспортное средство было полностью сожжено», — уточнили в правоохранительном главке. Полицейские установили, что 20-летний сельчанин воспользовался незапертым гаражом и ключами, оставленными в машине. По словам подозреваемого, он решил прокатиться ночью по окрестностям, однако не справился с управлением и опрокинулся в овраг. После этого автомобиль загорелся. По факту угона возбуждено уголовное дело. Как сообщало URA.RU, ранее в Нязепетровском районе в машине, съехавшей в кювет, был найден погибший мужчина, смерть которого признали криминальной. Следствие установило, что причиной стала ссора между водителем и пассажиром. Подозреваемый был задержан и заключен под стражу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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