В Брединском районе мужчина угнал автомобиль из незапертого гаража, а затем опрокинул машину в овраг, где она загорелась. Транспортное средство нашли в пяти километрах от села Сосновка. 20-летнего злоумышленника задержали. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
«Ночью в дежурную часть отделения МВД по Брединскому району обратился местный житель. Он сообщил, что с территории его двора пропал автомобиль „ЗАЗ Шанс“, который находился в незапертом гараже. В ходе оперативных мероприятий полицейские обнаружили угнанную машину в пяти километрах от села Сосновка — транспортное средство было полностью сожжено», — уточнили в правоохранительном главке.
Полицейские установили, что 20-летний сельчанин воспользовался незапертым гаражом и ключами, оставленными в машине. По словам подозреваемого, он решил прокатиться ночью по окрестностям, однако не справился с управлением и опрокинулся в овраг. После этого автомобиль загорелся. По факту угона возбуждено уголовное дело.
Как сообщало URA.RU, ранее в Нязепетровском районе в машине, съехавшей в кювет, был найден погибший мужчина, смерть которого признали криминальной. Следствие установило, что причиной стала ссора между водителем и пассажиром. Подозреваемый был задержан и заключен под стражу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!