Здание не ремонтировали много лет
В Катайске Курганской области жители просят отремонтировать здание архива. Там царит разруха, штукатурка осыпается, мебель разваливается, в здании сырость. Об этом рассказали горожане.
«Архив находится в антисанитарном состоянии. Страшные стены, потолок, старые двери, мебель и ржавые решетки. Здание нуждается в ремонте», — сообщается в паблике «Типичный Катайск» во «ВКонтакте».
В администрации Катайского округа жителям ответили, что пока нет госпрограммы по капремонту здания архива. Горожанам пообещали сделать там косметический ремонт.
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