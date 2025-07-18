18 июля 2025

Стены обшарпаны, мебель разваливается: курганцы пожаловались на ужасное состояние архива в Катайске. Фото

Жители Катайска пожаловались на разруху в городском архиве
© Служба новостей «URA.RU»
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Здание не ремонтировали много лет
Здание не ремонтировали много лет Фото:

В Катайске Курганской области жители просят отремонтировать здание архива. Там царит разруха, штукатурка осыпается, мебель разваливается, в здании сырость. Об этом рассказали горожане.

«Архив находится в антисанитарном состоянии. Страшные стены, потолок, старые двери, мебель и ржавые решетки. Здание нуждается в ремонте», — сообщается в паблике «Типичный Катайск» во «ВКонтакте».

В администрации Катайского округа жителям ответили, что пока нет госпрограммы по капремонту здания архива. Горожанам пообещали сделать там косметический ремонт. 

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В Катайске Курганской области жители просят отремонтировать здание архива. Там царит разруха, штукатурка осыпается, мебель разваливается, в здании сырость. Об этом рассказали горожане. «Архив находится в антисанитарном состоянии. Страшные стены, потолок, старые двери, мебель и ржавые решетки. Здание нуждается в ремонте», — сообщается в паблике «Типичный Катайск» во «ВКонтакте». В администрации Катайского округа жителям ответили, что пока нет госпрограммы по капремонту здания архива. Горожанам пообещали сделать там косметический ремонт. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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