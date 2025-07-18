В Кургане следователи выясняют, почему годовалый ребенок выпал из окна

Следователи начали проверку
Следователи выясняют обстоятельства, из-за которых мальчик выпал с четвертого этажа дома в Заозерном микрорайоне Кургана. Об этом рассказали в Следственном управлении.
«Организована проверка по факту получения травм мальчиком 2024 года рождения. Установлено, что утром 18 июля, облокотившись на москитную сетку, ребенок выпал из открытого окна квартиры в 16-м микрорайоне Заозерного», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Уточняется, что сейчас ребенок находится в больнице. У мальчика тяжелые травмы головы и тела, отметили следователи.
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