18 июля 2025

В Кургане следователи выясняют, почему годовалый ребенок выпал из окна

Следователи начали проверку из-за падения ребенка с четвертого этажа в Кургане
© Служба новостей «URA.RU»
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Следователи начали проверку
Следователи начали проверку Фото:

Следователи выясняют обстоятельства, из-за которых мальчик выпал с четвертого этажа дома в Заозерном микрорайоне Кургана. Об этом рассказали в Следственном управлении.

«Организована проверка по факту получения травм мальчиком 2024 года рождения. Установлено, что утром 18 июля, облокотившись на москитную сетку, ребенок выпал из открытого окна квартиры в 16-м микрорайоне Заозерного», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Уточняется, что сейчас ребенок находится в больнице. У мальчика тяжелые травмы головы и тела, отметили следователи.

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Следователи выясняют обстоятельства, из-за которых мальчик выпал с четвертого этажа дома в Заозерном микрорайоне Кургана. Об этом рассказали в Следственном управлении. «Организована проверка по факту получения травм мальчиком 2024 года рождения. Установлено, что утром 18 июля, облокотившись на москитную сетку, ребенок выпал из открытого окна квартиры в 16-м микрорайоне Заозерного», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что сейчас ребенок находится в больнице. У мальчика тяжелые травмы головы и тела, отметили следователи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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