Падение школьника с челябинской «заброшки» оценили в два миллиона рублей

Советский районный суд Челябинска по иску прокуратуры взыскал два миллиона рублей компенсации морального вреда в пользу 10-летнего ребенка, пострадавшего в результате падения со второго этажа заброшенного здания. Деньги обязали взыскать с его собственников. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
«Советским районным судом с Министерства имущества Челябинской области и МТУ Росимущества по Челябинской и Курганской областям солидарно в пользу ребенка взыскана компенсация морального вреда в размере двух млн рублей. Доступ к зданию не был ограничен», — уточнили в прокуратуре.
В ведомстве пояснили, что летом 2022 года в поселке Смолино Челябинска мальчик получил серьезные травмы, гуляя с другом по территории заброшенного строения. Ребенок зацепился ногой за металлическую петлю на втором этаже, упал вниз и получил разрыв селезенки и рану ушной раковины. После происшествия врачи провели подростку операции, в дальнейшем они запретили ему заниматься спортом.
Как сообщало URA.RU ранее, прокуратура потребовала выплаты 100 тысяч рублей челябинке за укус бродячей собаки. Инцидидент произошел с 17-летней девушкой в поселке Шагол.
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