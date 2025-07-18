18 июля 2025

Таксисты боятся ехать к «Екатеринбург-Арене» из-за концерта Басты. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт Басты должен начаться в 19:00
Концерт Басты должен начаться в 19:00 Фото:

Сегодня в «Екатеринбург-Арене» выступает рэпер Баста. Таксисты боятся брать пассажиров, едущих на концерт, поскольку там огромное количество людей. По словам корреспондента URA.RU, к месту выступления сложно подъехать на авто.

«Возле стадиона все стоит. Там концерт Басты должен начаться в 19:00. Таксист рассказала, что они неохотно берут заказы на „Екатеринбург-Арену“, потому что туда не въехать нормально, не уехать. У меня на самом деле один таксист слился, как узнал о конечной точке», — передает корреспондент.

Толпы людей собираются около входа. Пока что проблем с интернетом не наблюдается.

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Сегодня в «Екатеринбург-Арене» выступает рэпер Баста. Таксисты боятся брать пассажиров, едущих на концерт, поскольку там огромное количество людей. По словам корреспондента URA.RU, к месту выступления сложно подъехать на авто. «Возле стадиона все стоит. Там концерт Басты должен начаться в 19:00. Таксист рассказала, что они неохотно берут заказы на „Екатеринбург-Арену“, потому что туда не въехать нормально, не уехать. У меня на самом деле один таксист слился, как узнал о конечной точке», — передает корреспондент. Толпы людей собираются около входа. Пока что проблем с интернетом не наблюдается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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