Сегодня в «Екатеринбург-Арене» выступает рэпер Баста. Таксисты боятся брать пассажиров, едущих на концерт, поскольку там огромное количество людей. По словам корреспондента URA.RU, к месту выступления сложно подъехать на авто.
«Возле стадиона все стоит. Там концерт Басты должен начаться в 19:00. Таксист рассказала, что они неохотно берут заказы на „Екатеринбург-Арену“, потому что туда не въехать нормально, не уехать. У меня на самом деле один таксист слился, как узнал о конечной точке», — передает корреспондент.
Толпы людей собираются около входа. Пока что проблем с интернетом не наблюдается.
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