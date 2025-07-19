В Дагестане перевернулся автобус с детьми

В Гунибском районе Дагестана перевернулся автобус с детьми. Авария произошла 19 июля на автодороге вблизи села Салта, сообщает СУ СК России по Республике Дагестан. В результате ДТП пострадали несколько человек, им оказывается медицинская помощь.
«По предварительным сведениям, 19 июля 2025 года, на автодороге в районе села Салта перевернулся грузовой автомобиль с детьми. Есть пострадавшие», — отметили в telegram-канале регионального управления СКР. В ведомстве уточнили, что по данному факту была организована процессуальная проверка. Кроме того, назначены необходимые экспертизы.
В марте этого года в Дагестане произошел подобный инцидент. Тогда на 773-м километре автодороги Р-217 случилось массовое ДТП с участием трех транспортных средств, включая микроавтобус. В результате аварии пострадали 14 человек.
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