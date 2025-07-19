В Дагестане перевернулся автобус с детьми

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ДТП с автобусом произошло в районе села Салта (фото из архива)
ДТП с автобусом произошло в районе села Салта (фото из архива) Фото:

В Гунибском районе Дагестана перевернулся автобус с детьми. Авария произошла 19 июля на автодороге вблизи села Салта, сообщает СУ СК России по Республике Дагестан. В результате ДТП пострадали несколько человек, им оказывается медицинская помощь.

«По предварительным сведениям, 19 июля 2025 года, на автодороге в районе села Салта перевернулся грузовой автомобиль с детьми. Есть пострадавшие», — отметили в  telegram-канале регионального управления СКР. В ведомстве уточнили, что по данному факту была организована процессуальная проверка. Кроме того, назначены необходимые экспертизы.

В марте этого года в Дагестане произошел подобный инцидент. Тогда на 773-м километре автодороги Р-217 случилось массовое ДТП с участием трех транспортных средств, включая микроавтобус. В результате аварии пострадали 14 человек.

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В Гунибском районе Дагестана перевернулся автобус с детьми. Авария произошла 19 июля на автодороге вблизи села Салта, сообщает СУ СК России по Республике Дагестан. В результате ДТП пострадали несколько человек, им оказывается медицинская помощь. «По предварительным сведениям, 19 июля 2025 года, на автодороге в районе села Салта перевернулся грузовой автомобиль с детьми. Есть пострадавшие», — отметили в  telegram-канале регионального управления СКР. В ведомстве уточнили, что по данному факту была организована процессуальная проверка. Кроме того, назначены необходимые экспертизы. В марте этого года в Дагестане произошел подобный инцидент. Тогда на 773-м километре автодороги Р-217 случилось массовое ДТП с участием трех транспортных средств, включая микроавтобус. В результате аварии пострадали 14 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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