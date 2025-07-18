Пермяки массово бросились скупать кондиционеры и бассейны

В Перми в июле 2025 года спрос на кондиционеры вырос на 60%, а на вентиляторы — на 59%. Об этом сообщили аналитики сервиса «Авито Товары», которые зафиксировали значительное увеличение интереса к товарам для охлаждения и водного отдыха.
«За неделю продажи вентиляторов и кондиционеров в Перми выросли на 59% и 60% соответственно. Кроме того, этим летом особенно вырос спрос на надувные бассейны — их стали покупать в три раза чаще, чем год назад», — говорится в сообщении аналитиков.
Отмечается, что наибольшей популярностью среди кондиционеров пользовались сплит-системы: они заняли 65% от всех продаж. Среди типов кондиционеров большинство покупателей предпочли настенные модели. Средняя цена устройства составила 16 тысяч рублей. Кроме этого, пермяки активно приобретали бассейны, банные чаны и купели.
Несмотря на похолодание, синоптики заявили, что к 20 июля на территории Прикамья установится теплая погода. При этом по прогнозам, температурный фон изменится лишь в самом конце недели.
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