Во Внуково и Домодедово ввели ограничения после сообщений о дроне

Внуково вводит 19 июля временное ограничение в работе аэропорта. Предупреждается о возможном изменении в расписании рейсов.
«В связи с введением временных ограничений на прием и отправку воздушных судов в целях обеспечения безопасности гражданской авиации, в аэропорту Внуково возможны изменения в расписании рейсов», — сообщили представители аэропорта. Там извинились за неудобства и призвали уточнять актуальную информацию.
Обновлено в 18:32 мск. Домодедово также ограничил работу.
В субботу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о работе ПВО в регионе. Был сбит украинский дрон.
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