Во Внуково и Домодедово ввели ограничения после сообщений о дроне

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Аэропорт Внуково прекратил прием рейсов
Аэропорт Внуково прекратил прием рейсов Фото:

Внуково вводит 19 июля временное ограничение в работе аэропорта. Предупреждается о возможном изменении в расписании рейсов. 

«В связи с введением временных ограничений на прием и отправку воздушных судов в целях обеспечения безопасности гражданской авиации, в аэропорту Внуково возможны изменения в расписании рейсов», — сообщили представители аэропорта. Там извинились за неудобства и призвали уточнять актуальную информацию. 

Обновлено в 18:32 мск. Домодедово также ограничил работу.

В субботу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о работе ПВО в регионе. Был сбит украинский дрон.

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Внуково вводит 19 июля временное ограничение в работе аэропорта. Предупреждается о возможном изменении в расписании рейсов.  «В связи с введением временных ограничений на прием и отправку воздушных судов в целях обеспечения безопасности гражданской авиации, в аэропорту Внуково возможны изменения в расписании рейсов», — сообщили представители аэропорта. Там извинились за неудобства и призвали уточнять актуальную информацию.  Обновлено в 18:32 мск. Домодедово также ограничил работу. В субботу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о работе ПВО в регионе. Был сбит украинский дрон.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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