Захарова записала трек со скандальным рэпером Птахой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова и скандально известный рэпер Птаха ( настоящее имя — Давид Нуриев) записали совместный музыкальный трек. По словам Захаровой, инициатором коллаборации стал сам артист, который предложил сотрудничество полгода назад. Сейчас уже готова демо-версия композиции.
«Это реальная коллаборация с Птахой. Полгода [прошло] как он позвонил, я ответила. И вот у нас получается что-то — недели две назад уже было, ну, можно сказать, предварительное демо», — отметила Захарова. Ее слова приводит NEWS.Ru.
Она добавила, что не пишет тексты специально для отдельных артистов. По ее словам, сначала она сочиняет стихи, которые впоследствии превращаются в песню. «У меня вроде текста — это такая лирика, а у него все-таки речитатив со своеобразной манерой», — отметила Захарова. Она рекомендовала следить за дальнейшими анонсами от Птахи относительно даты выхода композиции.
Ранее во время церемонии прощания с рэпером Пашей Техником Давид Нуриев пожаловался на действия бойцов ОМОН. Он рассказал, что на входе в храм Петра и Павла, где проходило прощание, из-за давки и закрытых входов возникла конфликтная ситуация с сотрудником правопорядка. Птаха не смог пройти на похороны друга, несмотря на свои объяснения. Позже его знакомый привел его и жену к другому входу, где сотрудники полиции были вежливыми и пропустили их. Рэпер отметил, что ситуация была странной, и надеется, что омоновец поймет, каково это — не попасть на похороны друга, передает «Ридус».
Это не первый раз, когда Птаха оказывается героем скандальных историй. В ноябре 2023 года он рассказал о конфликте, который у него случился с оператором «Последнего героя» во время съемок. Артист заявил, что оператор был ненавистен всем, так как снимал девушек в неуместных ситуациях и игнорировал просьбы не снимать его. Птаха назвал его провокатором и отметил, что тот успел убежать, за что его прозвали Форестом Гампом, передает «Национальная служба новостей».
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