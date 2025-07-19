Посетитель выставки во Франции съел арт-объект за 6,2 млн евро

Посетитель выставки в Центре Помпиду-Мец (Франция) съел банан, который был частью знаменитого арт-объекта «Комедиант» итальянского художника Маурицио Кателана, стоимостью 6,2 млн евро. Инцидент произошел 12 июля, сообщает издание «Республиканская Лотарингия».
«Посетитель выставки Un dimanche sans fin (Бесконечное воскресенье — ред.) в Центре Помпиду-Мец напал на концептуальную работу художника Маурицио Каттелан, оцениваемую в несколько миллионов долларов», — говорится в материале. По данным газеты, мужчина снял фрукт со стены, очистил его и съел. Произведение искусства было восстановлено в течение нескольких минут после происшествия.
Арт-объект «Комедиант» — банан, прикрепленный скотчем к стене — был продан 21 ноября 2024 года на аукционе Sotheby»s за 6,2 миллиона долларов. Автор работы, итальянский художник Маурицио Каттелан, пояснил, что проект задуман как провокация, побуждающая задуматься о ценности искусства. По данным New York Times, для инсталляции использовался банан, купленный у 74-летнего торговца Шаха Аллама в Нью-Йорке за 35 центов. Объект приобрел китайский предприниматель и основатель сети Tron Джастин Сан, который через неделю после покупки съел произведение.
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