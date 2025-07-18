Дождь, гроза и ветер: в Тюмени испортится погода

Порывы ветра в Тюмени будут достигать 18 метров в секунду
В Тюмени 20 июля установится дождливая и пасмурная погода. Днем в городе ожидается гроза, сообщили в telegram-канале «Оповещение 72».
«Внимание: 20 июля облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, в северных районах местами небольшой дождь, днем местами кратковременный дождь, гроза», — написано в сообщении.
Ветер будет западный, северо-западный 8-13 метров в секунду, однако местами порывы будут достигать 18 метров в секунду. При этом, температура на улице будет достаточно теплой: ночью 8-13 градусов, днем — 19-24.
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