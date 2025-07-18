Информации о пострадавших пока нет
На участке трассы М-12 в Пермском крае сгорела фура с бензином. Из-за этого движение на одной из полос перекрыто. Кадрами с места аварии поделились очевидцы.
«Часть ограждения снесена, грузовик сейчас уже потушен. Кабина выгорела полностью», — сообщает telegram-канал «Говорит Березовский».
Корреспондент URA.RU направил запрос в в ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!