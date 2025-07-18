18 июля 2025

Фура с бензином вспыхнула на пермской трассе. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Информации о пострадавших пока нет
Информации о пострадавших пока нет Фото:

На участке трассы М-12 в Пермском крае сгорела фура с бензином. Из-за этого движение на одной из полос перекрыто. Кадрами с места аварии поделились очевидцы. 

«Часть ограждения снесена, грузовик сейчас уже потушен. Кабина выгорела полностью», — сообщает telegram-канал «Говорит Березовский».

Корреспондент URA.RU направил запрос в в ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается. 

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На участке трассы М-12 в Пермском крае сгорела фура с бензином. Из-за этого движение на одной из полос перекрыто. Кадрами с места аварии поделились очевидцы.  «Часть ограждения снесена, грузовик сейчас уже потушен. Кабина выгорела полностью», — сообщает telegram-канал «Говорит Березовский». Корреспондент URA.RU направил запрос в в ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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