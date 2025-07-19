В Екатеринбурге отгремело шоу Басты. Рэпер первым из музыкантов поставил музыкальный рекорд — собрал на главном стадионе города 40 тысяч человек. А еще решил судьбу семьи, помог создать ячейку общества и оббежал стадион. Как это было — в репортаже URA.RU.
Один из таксистов признался — принимать заказы на «Екатеринбург Арену» совсем не хочется. «Возле стадиона не заехать и не выехать, транспортный коллапс», — говорит водитель, а некоторые отменяют заказ, как только видят конечную точку. И пробки действительно были: за полчаса до концерта все дороги возле стадиона на «Яндекс Карте» горели красным.
До концерта Баста поделился своими впечатлениями о городе. «Честно говоря, мне просто здесь нравится встречаться с друзьями. Екатеринбург уютный, комфортный. Я не знаю, сколько лет сюда езжу, но всегда с особым настроением. И не удивлен, что здесь столько людей — 40 тысяч. Это наша совместная работа за 15 лет. Я рад, что сегодня будет такой хороший концерт. Мы привезли специальное оборудование из Москвы, такая большая работа была проделана. Надеюсь, людям понравится».
Однако шоу задержали на 45 минут, но людям это настроение не испортило. «Мы хотели, чтобы все попали на концерт, поэтому простите за задержку», — объяснил Баста, и выступление стартовало. Десятки тысяч людей подпевали хитам, а кто-то даже смог пробраться на сцену — ради предложения руки и сердца.
«Ты не ожидала, что ли? Правильно, сюрприз был. Как он вообще слушается тебя? Ну хорошо, что ты медлишь, надевай кольцо на палец», — сказал Баста будущим молодоженам. Девушка согласилась выйти замуж.
Однако на этом сюрпризы не заканчивались. Внезапно на концерте произошло гендер-пати. На сцену пригласили молодую семью: девушку Кристину, ее мужа и их дочку. Баста получил конверт с информацией о поле ребенка и ушел в край сцены, чтобы дать задание световикам — они должны были подготовить соответствующий цвет. После небольшой паузы сцена окрасилась в розовый. «Мы вас поздравляем, желаем всего наилучшего, всего хорошего», — сказал рэпер и обнял семью.
Также в течение концерта фанатов развлекали кисс-камерой: оператор наводил объектив на пары, а они должны были поцеловаться. Одним влюбленным пришлось дарить поцелуй друг другу дважды: Басту не устроили, что момент был очень коротким.
Музыкант также много и сам взаимодействовал с толпой. Например, он заметил в первом ряду грустного мужчину. «Прохожу, и ты такой стоишь. Думаю, надо вернуться, что-то не так. Вдруг тебя жена заставила идти на концерт Басты? Песни знаешь мои? Какую?» — пошутил артист.
Но настоящий фурор на екатеринбуржцев произвел забег музыканта по стадиону. Он решил оббежать площадку под песню «Туда-сюда» и раздать пятерню фанатам. Толпы сразу же начали подбегать к краю площадки, чтобы поприветствовать музыканта.
Завершился концерт хитами «Сансара», «Медлячок» и «На заре». Весь стадион зажег огоньки и хором исполнил песни Басты.
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