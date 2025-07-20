Стал сатириком и замещал президента: как жил Михаил Задорнов

Михаилу Задорнову могло исполниться 77 лет 21 июля 2025
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Михаилу Задорнову могло исполниться 77 лет
Михаилу Задорнову могло исполниться 77 лет Фото:

Михаил Задорнов — популярный сатирик, чьи монологи были злободневными, полными тонкой иронии. Материал для своих выступлений он собирал по всему миру и умел создать богатые образы. 21 июля ему могло бы исполниться 77 лет. О его личной жизни и карьере — в материале URA.RU.

Детство и юность Задорнова

Михаил Задорнов родился 21 июля 1948 года в семье писателя Николая Задорнова и филолога Елены Покорно-Матусевич в Юрмале. Его отец был русским, а корни семьи Елены Мельхиоровны уходили к роду польского короля Стефана Батории. Он с детства много читал и рано начал выходить на сцену. 

Уже начиная со второго класса, он активно участвовал в школьных театральных постановках. Его оригинальный подход вызывал у зрителей смех. Благодаря этим успехам Миша был принят в школьный драмкружок еще до поступления в средние классы.

Родители рассчитывали, что после школы Миша поступит в театральный вуз, но он поступил в Рижский институт инженеров гражданской авиации на авиационного инженера. Отучившись два год он перевелся в Московский авиационный институт. Позже там он работал на кафедре авиационно-космической теплотехники.

Карьера Задорнова

Задорнов много гастролировал по России
Задорнов много гастролировал по России
Фото:

Одновременно с работой в МАИ и участием в самодеятельности Михаил Задорнов занимался писательской деятельностью. Первую работу он написал еще в 18 лет, но повесть не была издана. На телевидении он впервые появился в 1982 году благодаря своей известности в качестве постановщика в театре «Россия». Однако и в этот раз его не заметили. Спустя два года зрители и критики обратили на него внимание после исполнения монолога «Девятый вагон».

В этого момента Задорнов стал писать юмористические монологи для коллег и выступал сам. Его можно было увидеть в телепередачах «Аншлаг» и «Смехопанорама», он часто гастролировал. 

Однако сам считал своим самым популярным выступлением поздравление россиян с Новым годом 31 декабря 1991 года. В тот период предыдущий глава государства Михаил Горбачев сложил свои полномочия, а Борис Ельцин еще не успел вступить в должность президента. Почему именно Михаил Задорнов выбран в качестве поздравляющего, точно не известно. 

Личная жизнь Задорнова

Михаил Задорнов официально женат был лишь однажды. С будущей женой Велтой Калнберзиной он познакомился в школе. Она была дочерью высокопоставленного латвийского политика. После школы они вместе учились в МАИ. Они поженили в 1971 году. 

Конфликты в семье начались, когда Задорнов стал популярным. К тому времени они прожили 36 лет. Во время одного из концертов Михаил познакомился с Еленой Бомбиной. Во время их встречи, она призналась, что коллекционирует рассказы сатирика, однако он не поверил.

«Мне пришлось продемонстрировать ему портфель, в котором лежали эти самые рассказы. Тогда я увидела, что в его глазах появилось желание «образовывать» меня. Он хотел составить список книг, чтобы помочь мне», — поделилась она воспоминаниями", — передает слова Бомбиной "Дни ру".

Она была младше артиста на 16 лет, но между ними начались серьезные отношений. В 1990 году у них родилась дочь Елена.

Дочь Михаила Задорнова Елена
Дочь Михаила Задорнова Елена
Фото:

В последние годы сатирик был очарован 31-летней актрисой Мариной Орловой. Писатель не скрывал восхищения своей подопечной, ходили слухи о их романе. «Встретить нетупую актрису — большая редкость. Обычно они запомнят десяток фраз из какой-нибудь роли и очень удачно притворяются начитанными людьми, хотя сами как пробки. А у Марины оказался прекрасный голос и сотня готовых к исполнению на эстраде смешных текстов!» — передает его слова «Комсомольская правда». Сама актриса рассказывала, что Задорнов помогал ей в развитии музыкальной карьеры.

«Мы познакомились по его инициативе. Он услышал мою песню „Мой гений“, его очень тронули стихи, и он попросил меня поделиться этой песней с его зрителями на концерте. Помог открыть свое творчество он не только мне, но и многим другим талантливым людям», — сообщила Орлова. 

Вегетарианство и отказ от алкоголя

В 1998 году Михаил Задорнов отказался от употребления алкоголя, перешел на вегетарианское питание и стал активно популяризировать принципы здорового образа жизни, включая занятия йогой. О своем выборе сатирик не раз рассказывал в стиле «любительской этимологии»: «Мясо по-английски звучит как meat: me (меня) + eat (есть»), то есть «есть себя». К тому же, доказано, что ДНК человека и ДНК свиньи во многом схожи, а значит, свиные шашлыки явно не пойдут вам на пользу». 

Борьба с болезнью и смерть

Велта Калнберзина, Людмила Задорнова, Елена Бомбина и Елена Задорнова (слева направо) на вечере памяти сатирика Михаила Задорнова в Доме Москвы.
Велта Калнберзина, Людмила Задорнова, Елена Бомбина и Елена Задорнова (слева направо) на вечере памяти сатирика Михаила Задорнова в Доме Москвы.
Фото:

В 2016 году Михаил Задорнов сообщил о возникших у него серьезных проблемах со здоровьем. Это стало причиной его ухода из программы «Салтыков-Щедрин шоу» и отмены запланированных выступлений в отдаленных регионах страны. Конкретный диагноз артист предпочел не разглашать. Однако вскоре в эфире передачи Андрея Малахова выяснилось, что у Задорнова диагностирована опухоль головного мозга. Михаил сообщил, что проходит курс химиотерапии.

"Думаю, что химиотерапия лучше поможет. Многие наши известные люди ездили на лечение в Израиль. Я туда не поеду. Не знаю, какое будущее у меня, но я пока иду таким своим путем, который подсказан русской чуйкой. Именно русской", — рассказывал он "Известиям". 

23 октября во время выступления в Доме культуры «Меридиан» Михаилу Задорнову внезапно стало плохо. Артист был экстренно госпитализирован. Медики диагностировали у него эпилептический приступ, вызванный нервным перенапряжением. Позже он перенес сложную операцию. Однако лечение не помогло и 10 ноября 2017 года Михаил Задорнов ушел из жизни. Ему было 69 лет. 

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Михаил Задорнов — популярный сатирик, чьи монологи были злободневными, полными тонкой иронии. Материал для своих выступлений он собирал по всему миру и умел создать богатые образы. 21 июля ему могло бы исполниться 77 лет. О его личной жизни и карьере — в материале URA.RU. Детство и юность Задорнова Михаил Задорнов родился 21 июля 1948 года в семье писателя Николая Задорнова и филолога Елены Покорно-Матусевич в Юрмале. Его отец был русским, а корни семьи Елены Мельхиоровны уходили к роду польского короля Стефана Батории. Он с детства много читал и рано начал выходить на сцену.  Уже начиная со второго класса, он активно участвовал в школьных театральных постановках. Его оригинальный подход вызывал у зрителей смех. Благодаря этим успехам Миша был принят в школьный драмкружок еще до поступления в средние классы. Родители рассчитывали, что после школы Миша поступит в театральный вуз, но он поступил в Рижский институт инженеров гражданской авиации на авиационного инженера. Отучившись два год он перевелся в Московский авиационный институт. Позже там он работал на кафедре авиационно-космической теплотехники. Карьера Задорнова Одновременно с работой в МАИ и участием в самодеятельности Михаил Задорнов занимался писательской деятельностью. Первую работу он написал еще в 18 лет, но повесть не была издана. На телевидении он впервые появился в 1982 году благодаря своей известности в качестве постановщика в театре «Россия». Однако и в этот раз его не заметили. Спустя два года зрители и критики обратили на него внимание после исполнения монолога «Девятый вагон». В этого момента Задорнов стал писать юмористические монологи для коллег и выступал сам. Его можно было увидеть в телепередачах «Аншлаг» и «Смехопанорама», он часто гастролировал.  Однако сам считал своим самым популярным выступлением поздравление россиян с Новым годом 31 декабря 1991 года. В тот период предыдущий глава государства Михаил Горбачев сложил свои полномочия, а Борис Ельцин еще не успел вступить в должность президента. Почему именно Михаил Задорнов выбран в качестве поздравляющего, точно не известно.  Личная жизнь Задорнова Михаил Задорнов официально женат был лишь однажды. С будущей женой Велтой Калнберзиной он познакомился в школе. Она была дочерью высокопоставленного латвийского политика. После школы они вместе учились в МАИ. Они поженили в 1971 году.  Конфликты в семье начались, когда Задорнов стал популярным. К тому времени они прожили 36 лет. Во время одного из концертов Михаил познакомился с Еленой Бомбиной. Во время их встречи, она призналась, что коллекционирует рассказы сатирика, однако он не поверил. Она была младше артиста на 16 лет, но между ними начались серьезные отношений. В 1990 году у них родилась дочь Елена. В последние годы сатирик был очарован 31-летней актрисой Мариной Орловой. Писатель не скрывал восхищения своей подопечной, ходили слухи о их романе. «Встретить нетупую актрису — большая редкость. Обычно они запомнят десяток фраз из какой-нибудь роли и очень удачно притворяются начитанными людьми, хотя сами как пробки. А у Марины оказался прекрасный голос и сотня готовых к исполнению на эстраде смешных текстов!» — передает его слова «Комсомольская правда». Сама актриса рассказывала, что Задорнов помогал ей в развитии музыкальной карьеры. «Мы познакомились по его инициативе. Он услышал мою песню „Мой гений“, его очень тронули стихи, и он попросил меня поделиться этой песней с его зрителями на концерте. Помог открыть свое творчество он не только мне, но и многим другим талантливым людям», — сообщила Орлова.  Вегетарианство и отказ от алкоголя В 1998 году Михаил Задорнов отказался от употребления алкоголя, перешел на вегетарианское питание и стал активно популяризировать принципы здорового образа жизни, включая занятия йогой. О своем выборе сатирик не раз рассказывал в стиле «любительской этимологии»: «Мясо по-английски звучит как meat: me (меня) + eat (есть»), то есть «есть себя». К тому же, доказано, что ДНК человека и ДНК свиньи во многом схожи, а значит, свиные шашлыки явно не пойдут вам на пользу».  Борьба с болезнью и смерть В 2016 году Михаил Задорнов сообщил о возникших у него серьезных проблемах со здоровьем. Это стало причиной его ухода из программы «Салтыков-Щедрин шоу» и отмены запланированных выступлений в отдаленных регионах страны. Конкретный диагноз артист предпочел не разглашать. Однако вскоре в эфире передачи Андрея Малахова выяснилось, что у Задорнова диагностирована опухоль головного мозга. Михаил сообщил, что проходит курс химиотерапии. 23 октября во время выступления в Доме культуры «Меридиан» Михаилу Задорнову внезапно стало плохо. Артист был экстренно госпитализирован. Медики диагностировали у него эпилептический приступ, вызванный нервным перенапряжением. Позже он перенес сложную операцию. Однако лечение не помогло и 10 ноября 2017 года Михаил Задорнов ушел из жизни. Ему было 69 лет. 
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