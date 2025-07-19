19 июля 2025

Усик нокаутировал Дюбуа и защитил титулы чемпиона мира

Усик нокаутировал Дюбуа в бое за титул абсолютного чемпиона мира
© Служба новостей «URA.RU»
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Усик отправил Дюбуа в нокаут
Усик отправил Дюбуа в нокаут Фото:

Украинский боксер Александр Усик одержал победу нокаутом над британцем Дэниелом Дюбуа в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Бой прошел на арене в Лондоне, сообщает официальный сайт Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Бой закончился в пятом раунде. Усик отправил Дюбуа в нокаут. 

В ходе боя Усик доминировал на ринге, действовал технично и уверенно, постепенно наращивая преимущество. Победа нокаутом позволила спортсмену объединить чемпионские пояса ведущих боксерских организаций и официально закрепить за собой титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

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Украинский боксер Александр Усик одержал победу нокаутом над британцем Дэниелом Дюбуа в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Бой прошел на арене в Лондоне, сообщает официальный сайт Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Бой закончился в пятом раунде. Усик отправил Дюбуа в нокаут.  В ходе боя Усик доминировал на ринге, действовал технично и уверенно, постепенно наращивая преимущество. Победа нокаутом позволила спортсмену объединить чемпионские пояса ведущих боксерских организаций и официально закрепить за собой титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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