Усик нокаутировал Дюбуа и защитил титулы чемпиона мира

Украинский боксер Александр Усик одержал победу нокаутом над британцем Дэниелом Дюбуа в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Бой прошел на арене в Лондоне, сообщает официальный сайт Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
Бой закончился в пятом раунде. Усик отправил Дюбуа в нокаут.
В ходе боя Усик доминировал на ринге, действовал технично и уверенно, постепенно наращивая преимущество. Победа нокаутом позволила спортсмену объединить чемпионские пояса ведущих боксерских организаций и официально закрепить за собой титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.
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