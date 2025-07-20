Обломки беспилотника попали в квартиру в Зеленограде. Фото, видео

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Обломки беспилотника повредили квартиру
Обломки беспилотника повредили квартиру Фото:
новость из сюжета
Украина нанесла массированный удар по Зеленограду

Обломки беспилотного летательного аппарата повредили квартиру в доме 22-го микрорайона Зеленограда. В ней выбило стекла.

«Квартира повреждена в доме 22-го микрорайона в результате падения обломков беспилотника. Пострадавшая квартира была нежилая — в ней только шел ремонт», — сообщил telegram-канал «Новости Зеленограда».

В некоторых других квартирах города выбило стекла. В одном из дворов загорелись автомобили.

Министерство обороны РФ заявило, что силы противовоздушной обороны страны ликвидировали 40 украинских БПЛА, атаковавших различные регионы России. Жители Подмосковья рассказали в соцсетях о своих переживаниях во время налета вражеских беспилотников.

В поврежденной квартире никто не проживал
В поврежденной квартире никто не проживал
Фото:

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Обломки беспилотного летательного аппарата повредили квартиру в доме 22-го микрорайона Зеленограда. В ней выбило стекла. «Квартира повреждена в доме 22-го микрорайона в результате падения обломков беспилотника. Пострадавшая квартира была нежилая — в ней только шел ремонт», — сообщил telegram-канал «Новости Зеленограда». В некоторых других квартирах города выбило стекла. В одном из дворов загорелись автомобили. Министерство обороны РФ заявило, что силы противовоздушной обороны страны ликвидировали 40 украинских БПЛА, атаковавших различные регионы России. Жители Подмосковья рассказали в соцсетях о своих переживаниях во время налета вражеских беспилотников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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