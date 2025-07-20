Обломки беспилотного летательного аппарата повредили квартиру в доме 22-го микрорайона Зеленограда. В ней выбило стекла.
«Квартира повреждена в доме 22-го микрорайона в результате падения обломков беспилотника. Пострадавшая квартира была нежилая — в ней только шел ремонт», — сообщил telegram-канал «Новости Зеленограда».
В некоторых других квартирах города выбило стекла. В одном из дворов загорелись автомобили.
Министерство обороны РФ заявило, что силы противовоздушной обороны страны ликвидировали 40 украинских БПЛА, атаковавших различные регионы России. Жители Подмосковья рассказали в соцсетях о своих переживаниях во время налета вражеских беспилотников.
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