Долина рискует второй раз лишиться квартиры, отнятой мошенниками

Московский городской суд рассмотрит законность решения Хамовнического районного суда столицы, который постановил вернуть заслуженной артистке России Ларисе Долиной право собственности на квартиру, утраченную в результате мошеннических действий. Об этом сообщили в апелляционной инстанции.
«Судебное заседание назначено на 8 сентября», — рассказали ТАССу в суде, говоря о проверке законности решения о возвращении квартиры. Заседание пройдет в 10:35 по московскому времени.
Ранее, 28 марта, Хамовнический суд удовлетворил иск Долиной к Полине Лурье, признав недействительными сделки по отчуждению квартиры. Расследование уголовного дела о мошенничестве с недвижимостью певицы было завершено 4 июля. По версии следствия, обвиняемые обманом завладели средствами Долиной и лишили ее права на жилье. Общий ущерб с учетом банковских комиссий превысил 317,6 млн рублей, передает «Национальная служба новостей».
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