Долина рискует второй раз лишиться квартиры, отнятой мошенниками

Мосгорсуд проверит решение о возвращении квартиры Ларисе Долиной
© Служба новостей «URA.RU»
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Расследование дела о мошенничестве с квартирой Долиной завершилось 4 июля
Расследование дела о мошенничестве с квартирой Долиной завершилось 4 июля Фото:

Московский городской суд рассмотрит законность решения Хамовнического районного суда столицы, который постановил вернуть заслуженной артистке России Ларисе Долиной право собственности на квартиру, утраченную в результате мошеннических действий. Об этом сообщили в апелляционной инстанции. 

«Судебное заседание назначено на 8 сентября», — рассказали ТАССу в суде, говоря о проверке законности решения о возвращении квартиры. Заседание пройдет в 10:35 по московскому времени. 

Ранее, 28 марта, Хамовнический суд удовлетворил иск Долиной к Полине Лурье, признав недействительными сделки по отчуждению квартиры. Расследование уголовного дела о мошенничестве с недвижимостью певицы было завершено 4 июля. По версии следствия, обвиняемые обманом завладели средствами Долиной и лишили ее права на жилье. Общий ущерб с учетом банковских комиссий превысил 317,6 млн рублей, передает «Национальная служба новостей».

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Московский городской суд рассмотрит законность решения Хамовнического районного суда столицы, который постановил вернуть заслуженной артистке России Ларисе Долиной право собственности на квартиру, утраченную в результате мошеннических действий. Об этом сообщили в апелляционной инстанции.  «Судебное заседание назначено на 8 сентября», — рассказали ТАССу в суде, говоря о проверке законности решения о возвращении квартиры. Заседание пройдет в 10:35 по московскому времени.  Ранее, 28 марта, Хамовнический суд удовлетворил иск Долиной к Полине Лурье, признав недействительными сделки по отчуждению квартиры. Расследование уголовного дела о мошенничестве с недвижимостью певицы было завершено 4 июля. По версии следствия, обвиняемые обманом завладели средствами Долиной и лишили ее права на жилье. Общий ущерб с учетом банковских комиссий превысил 317,6 млн рублей, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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