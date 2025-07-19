В ХМАО резко похолодает и придут дожди

В ХМАО 20 и 21 июля ожидается резкое похолодание с ночными температурами до +1 градуса. Об этом сообщили в Обь-Иртышском управлении по гидрометеослужбе.
«Температура 20 июля ночью +4, +9 градусов. Днем +11, +16. Переменная облачность, местами кратковременный дождь», — уточнили синоптики округа. В понедельник 21 июля ночью столбики термометров опустятся до +1, днем ожидается +11, +16.
В эти дни синоптики предупреждают о сильном северо-западном ветре. Его порывы будут достигать 17 метров в секунду.
В воскресенье, 20 июля, в Ханты-Мансийске ожидается небольшая облачность, дневная температура воздуха достигнет максимума в +13 градусов. В понедельник 21 июля столбики термометров днем вновь не превысят отметку +13, а ночью температура опустится до +7 градусов.
В Сургуте будет прохладнее — 20 июля днем температура воздуха составит +10 градусов, весь день будет пасмурно и дождь. В понедельник, 21 июля, синоптики прогнозируют потепление до +12 градусов, а ночью столбик термометра опустится до +7.
В Нижневартовске 20 июля весь день будет лить дождь, температура воздуха в дневные часы не превысит +11 градусов. В ночь на 21 июля похолодает до +7 градусов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!