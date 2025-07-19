19 июля 2025
18 июля 2025

В ХМАО резко похолодает и придут дожди

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В ХМАО ожидаются летние заморозки
В ХМАО ожидаются летние заморозки Фото:

В ХМАО 20 и 21 июля ожидается резкое похолодание с ночными температурами до +1 градуса. Об этом сообщили в Обь-Иртышском управлении по гидрометеослужбе.

«Температура 20 июля ночью +4, +9 градусов. Днем +11, +16. Переменная облачность, местами кратковременный дождь», — уточнили синоптики округа. В понедельник 21 июля ночью столбики термометров опустятся до +1, днем ожидается +11, +16. 

В эти дни синоптики предупреждают о сильном северо-западном ветре. Его порывы будут достигать 17 метров в секунду. 

В воскресенье, 20 июля, в Ханты-Мансийске ожидается небольшая облачность, дневная температура воздуха достигнет максимума в +13 градусов. В понедельник 21 июля столбики термометров днем вновь не превысят отметку +13, а ночью температура опустится до +7 градусов.

В Сургуте будет прохладнее — 20 июля днем температура воздуха составит +10 градусов, весь день будет пасмурно и дождь. В понедельник, 21 июля, синоптики прогнозируют потепление до +12 градусов, а ночью столбик термометра опустится до +7.

В Нижневартовске 20 июля весь день будет лить дождь, температура воздуха в дневные часы не превысит +11 градусов. В ночь на 21 июля похолодает до +7 градусов.

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В ХМАО 20 и 21 июля ожидается резкое похолодание с ночными температурами до +1 градуса. Об этом сообщили в Обь-Иртышском управлении по гидрометеослужбе. «Температура 20 июля ночью +4, +9 градусов. Днем +11, +16. Переменная облачность, местами кратковременный дождь», — уточнили синоптики округа. В понедельник 21 июля ночью столбики термометров опустятся до +1, днем ожидается +11, +16.  В эти дни синоптики предупреждают о сильном северо-западном ветре. Его порывы будут достигать 17 метров в секунду.  В воскресенье, 20 июля, в Ханты-Мансийске ожидается небольшая облачность, дневная температура воздуха достигнет максимума в +13 градусов. В понедельник 21 июля столбики термометров днем вновь не превысят отметку +13, а ночью температура опустится до +7 градусов. В Сургуте будет прохладнее — 20 июля днем температура воздуха составит +10 градусов, весь день будет пасмурно и дождь. В понедельник, 21 июля, синоптики прогнозируют потепление до +12 градусов, а ночью столбик термометра опустится до +7. В Нижневартовске 20 июля весь день будет лить дождь, температура воздуха в дневные часы не превысит +11 градусов. В ночь на 21 июля похолодает до +7 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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