Компенсация за жилье, соцпакет и проездной: челябинцам раскрыли, сколько зарабатывают металлурги

В Челябинской области фиксируется рост спроса на сотрудников металлургической отрасли. В июне 2025 года количество вакансий увеличилось на 67% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а средняя зарплата достигла 89 100 рублей в месяц. Соответствующая информация опубликована в исследовании сервиса «Авито Работа».
«В июне 2025 года размещено на 67% больше вакансий, чем годом ранее. Соискательская активность выросла на 41%, а средние зарплатные предложения — на 25%, составив 89 100 рублей в месяц», — сообщили в пресс-службе сервиса.
В частности, в Магнитогорске открыта вакансия термиста с опытом работы не менее трех лет и зарплатой от 100 до 120 тысяч рублей. В Челябинске набирают кузнецов-штамповщиков с оплатой от 65 до 70 тысяч рублей, компенсацией аренды жилья и дополнительным соцпакетом. В Златоусте открыты вакансии для плавильщиков, обрубщиков и формовщиков — опыт работы не обязателен, график пятидневный, зарплата до 65 тысяч рублей, предусмотрен проездной билет.
Как сообщало URA.RU ранее, больше всего в июле готовы платить монтажнику радиоэлектронной аппаратуры и токарю-карусельщику. Они могут зарабатывать 173 000 и 200 тысяч рублей.
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