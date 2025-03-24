Аналитики рассказали, кому на заводах Челябинска больше всего платят

Производство электронного и оптического оборудования возглавило список самых высокооплачиваемых отраслей промышленности в Челябинской области. Специалистам этой сферы готовы платить до 126 тысяч рублей в месяц. К такому выводу пришли эксперты «Авито Работа».
«За зимний период 2024/2025 самым высокооплачиваемым направлением стало производство электро- и оптического оборудования. В этой сфере средняя предлагаемая зарплата для новых сотрудников достигла 126 222 рубля в месяц, а рост зарплатных предложений составил 105% за год», — рассказали аналитики сервиса.
Производство промышленного оборудования и станков сохраняет лидирующие позиции по уровню заработных плат. В зимний период текущего года средняя зарплата, предложенная работодателями в данной отрасли, составила 121 741 рубль в месяц, что на 78% выше по сравнению с прошлым годом.
Производство электроники и бытовой техники оказалось среди трех лидирующих отраслей по уровню зарплатных предложений. В этой сфере среднемесячная заработная плата, указанная в вакансиях, увеличилась на 41% и составила 87 008 рублей.
Как URA.RU писало ранее, до 130 тысяч рублей в месяц готовы платить специалистам в области экономической безопасности в банковском секторе. На заработную плату до 149 тысяч рублей могут рассчитывать арматурщики.
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