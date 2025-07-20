Spiegel: Украина сговорилась с США по переговорам с Россией

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Зеленский предложил России переговоры до сговору с США
Зеленский предложил России переговоры до сговору с США Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Украина сговорившись с США, предложила России провести новый раунд переговоров по прекращению огня в Стамбуле. Об этом сообщает немецкий журнал Spiegel со ссылкой на свои источники.

«Зеленский предложил России новые переговоры о прекращении огня… Новый шаг Украины может быть результатом сговора с Соединенными Штатами», — отмечает Spiegel. Немецкие журналисты также указывают, что на подготовку новых встреч мог повлиять недавний визит спецпосланника президента США Кита Келлога в Киев и 50-дневный срок, который установил по переговорам американский президент Дональд Трамп.

Ранее, 19 июля, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров обратился к российской стороне с предложением провести очередную встречу переговорных групп на следующей неделе. В Москве выразили надежду, что точная дата переговоров будет согласована в ближайшее время.

Напомним, что предыдущие раунды прямых переговоров между Россией и Украиной прошли в Стамбуле 16 мая и 2 июня. В ходе этих встреч стороны договорились о взаимном обмене пленными, Москва также вернула Киеву тела погибших военнослужащих. Кроме того, был проведен обмен проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

Россия неоднократно заявляла о готовности продолжить диалог. В Киеве же назвали переговорный процесс "исчерпавшим себя". После этого Трамп пригрозил РФ 100-процентными вторичными пошлинами в случае, если прогресс по переговорам не будет достигнут в ближайшие 50 дней.

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Украина сговорившись с США, предложила России провести новый раунд переговоров по прекращению огня в Стамбуле. Об этом сообщает немецкий журнал Spiegel со ссылкой на свои источники. «Зеленский предложил России новые переговоры о прекращении огня… Новый шаг Украины может быть результатом сговора с Соединенными Штатами», — отмечает Spiegel. Немецкие журналисты также указывают, что на подготовку новых встреч мог повлиять недавний визит спецпосланника президента США Кита Келлога в Киев и 50-дневный срок, который установил по переговорам американский президент Дональд Трамп. Ранее, 19 июля, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров обратился к российской стороне с предложением провести очередную встречу переговорных групп на следующей неделе. В Москве выразили надежду, что точная дата переговоров будет согласована в ближайшее время. Напомним, что предыдущие раунды прямых переговоров между Россией и Украиной прошли в Стамбуле 16 мая и 2 июня. В ходе этих встреч стороны договорились о взаимном обмене пленными, Москва также вернула Киеву тела погибших военнослужащих. Кроме того, был проведен обмен проектами меморандумов по урегулированию конфликта. Россия неоднократно заявляла о готовности продолжить диалог. В Киеве же назвали переговорный процесс "исчерпавшим себя". После этого Трамп пригрозил РФ 100-процентными вторичными пошлинами в случае, если прогресс по переговорам не будет достигнут в ближайшие 50 дней.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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