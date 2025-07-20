В Брянской области ищут пропавшие миллионы с фортификаций

В Брянской области расследуют дело о хищении при возведении фортификаций
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В Брянской области расследуют дело о хищении при возведении фортификаций
В Брянской области расследуют дело о хищении при возведении фортификаций Фото:

В Брянской области расследуют уголовное дело, связанное с присвоением средств при возведении фортификационных объектов. Такая информация содержится в судебных материалах.

«Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК России по факту хищения бюджетных средств при строительстве фортификационных сооружений в приграничных районах», — говорится в материалах. Их изучили журналисты РИА Новости. 

Согласно этим документам, одной из подозреваемых по делу проходит Светлана Афанасьева. В конце мая суд наложил арест на денежные средства в размере до 20,8 миллиона рублей, которые могут быть зачислены на ее банковские счета.

Объединенная пресс-служба судов Брянской области проинформировала, что материалы по делу Афанасьевой в суд пока не поступали, а вопрос об избрании меры пресечения в отношении нее не рассматривался. В МВД ситуацию пока не прокомментировали. 

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В Брянской области расследуют уголовное дело, связанное с присвоением средств при возведении фортификационных объектов. Такая информация содержится в судебных материалах. «Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК России по факту хищения бюджетных средств при строительстве фортификационных сооружений в приграничных районах», — говорится в материалах. Их изучили журналисты РИА Новости.  Согласно этим документам, одной из подозреваемых по делу проходит Светлана Афанасьева. В конце мая суд наложил арест на денежные средства в размере до 20,8 миллиона рублей, которые могут быть зачислены на ее банковские счета. Объединенная пресс-служба судов Брянской области проинформировала, что материалы по делу Афанасьевой в суд пока не поступали, а вопрос об избрании меры пресечения в отношении нее не рассматривался. В МВД ситуацию пока не прокомментировали. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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