Все аэропорты России, за исключением Грабцево в Калуге, осуществляют прием и отправку рейсов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
«Сейчас все российские аэропорты, кроме Калуги (Грабцево), принимают и отправляют рейсы», — написал Кореняко в своем telegram-канале. Он отметил, что Минтранс России и Росавиация осуществляют контроль за работой отечественной авиации в условиях временных ограничений на использование воздушного пространства.
В период с 19 по 20 июля 134 самолета были перенаправлены на запасные аэродромы: 78 — в Шереметьево, 45 — во Внуково, восемь — в Домодедово и три — в Жуковский. Авиакомпании и аэропорты работают в усиленном режиме для скорейшего восстановления расписания. Ситуация находится под контролем, у перевозчиков достаточно ресурсов для работы.
Перевозчики обязаны соблюдать федеральные авиационные правила, включая предоставление питания и размещение пассажиров при необходимости. Все спорные вопросы должны решаться в пользу пассажиров, заключил Кореняко.
В ночное время с 19 на 20 июля несколько регионов России подверглись атакам украинских беспилотных летательных аппаратов. В ответ на возникшую угрозу в ряде российских аэропортов были приостановлены взлеты и посадки воздушных судов.
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