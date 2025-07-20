В Росавиации рассказали, что сейчас происходит с аэропортами страны. Фото

Росавиация: все российские аэропорты, кроме Калуги, работают штатно
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Более 130 самолетов были перенаправлены на запасные аэродромы
Более 130 самолетов были перенаправлены на запасные аэродромы Фото:

Все аэропорты России, за исключением Грабцево в Калуге, осуществляют прием и отправку рейсов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Сейчас все российские аэропорты, кроме Калуги (Грабцево), принимают и отправляют рейсы», — написал Кореняко в своем telegram-канале. Он отметил, что Минтранс России и Росавиация осуществляют контроль за работой отечественной авиации в условиях временных ограничений на использование воздушного пространства.

В период с 19 по 20 июля 134 самолета были перенаправлены на запасные аэродромы: 78 — в Шереметьево, 45 — во Внуково, восемь — в Домодедово и три — в Жуковский. Авиакомпании и аэропорты работают в усиленном режиме для скорейшего восстановления расписания. Ситуация находится под контролем, у перевозчиков достаточно ресурсов для работы.

Перевозчики обязаны соблюдать федеральные авиационные правила, включая предоставление питания и размещение пассажиров при необходимости. Все спорные вопросы должны решаться в пользу пассажиров, заключил Кореняко. 

В ночное время с 19 на 20 июля несколько регионов России подверглись атакам украинских беспилотных летательных аппаратов. В ответ на возникшую угрозу в ряде российских аэропортов были приостановлены взлеты и посадки воздушных судов.

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Все аэропорты России, за исключением Грабцево в Калуге, осуществляют прием и отправку рейсов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. «Сейчас все российские аэропорты, кроме Калуги (Грабцево), принимают и отправляют рейсы», — написал Кореняко в своем telegram-канале. Он отметил, что Минтранс России и Росавиация осуществляют контроль за работой отечественной авиации в условиях временных ограничений на использование воздушного пространства. В период с 19 по 20 июля 134 самолета были перенаправлены на запасные аэродромы: 78 — в Шереметьево, 45 — во Внуково, восемь — в Домодедово и три — в Жуковский. Авиакомпании и аэропорты работают в усиленном режиме для скорейшего восстановления расписания. Ситуация находится под контролем, у перевозчиков достаточно ресурсов для работы. Перевозчики обязаны соблюдать федеральные авиационные правила, включая предоставление питания и размещение пассажиров при необходимости. Все спорные вопросы должны решаться в пользу пассажиров, заключил Кореняко.  В ночное время с 19 на 20 июля несколько регионов России подверглись атакам украинских беспилотных летательных аппаратов. В ответ на возникшую угрозу в ряде российских аэропортов были приостановлены взлеты и посадки воздушных судов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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