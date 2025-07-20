Авиакомпания «Победа« меняет расписание рейсов на один день

Из-за ограничений в московских аэропортах «Победа« корректирует график рейсов
© Служба новостей «URA.RU»
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Клиентов авиакомпании просят следить за изменениями в расписании через сайт и приложение
Клиентов авиакомпании просят следить за изменениями в расписании через сайт и приложение Фото:

Авиакомпания «Победа» объявила о внесении изменений в расписание своих рейсов в связи с введенными ограничениями в зоне аэропортов «Внуково» и «Шереметьево». Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

«Дорогие клиенты, по причине ввода временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропортов Внуково и Шереметьево, а также на прилёт и вылет воздушных судов 20 июля, мы вносим вынужденные корректировки в расписание рейсов», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале авиакомпании. 

Клиентов просят отслеживать изменения на сайте аэропортов, а также через telegram-бота. Сообщается, что на данный момент задержаны или вынуждено отменены пять рейсов. 

Представители Росавиации сообщали, что в период с 19 по 20 июля 134 самолета были перенаправлены на запасные аэродромы: 78 — в Шереметьево, 45 — во Внуково, восемь — в Домодедово и три — в Жуковский. Авиакомпании и аэропорты работают в усиленном режиме для скорейшего восстановления расписания. Ситуация находится под контролем, у перевозчиков достаточно ресурсов для работы.

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Авиакомпания «Победа» объявила о внесении изменений в расписание своих рейсов в связи с введенными ограничениями в зоне аэропортов «Внуково» и «Шереметьево». Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика. «Дорогие клиенты, по причине ввода временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропортов Внуково и Шереметьево, а также на прилёт и вылет воздушных судов 20 июля, мы вносим вынужденные корректировки в расписание рейсов», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале авиакомпании.  Клиентов просят отслеживать изменения на сайте аэропортов, а также через telegram-бота. Сообщается, что на данный момент задержаны или вынуждено отменены пять рейсов.  Представители Росавиации сообщали, что в период с 19 по 20 июля 134 самолета были перенаправлены на запасные аэродромы: 78 — в Шереметьево, 45 — во Внуково, восемь — в Домодедово и три — в Жуковский. Авиакомпании и аэропорты работают в усиленном режиме для скорейшего восстановления расписания. Ситуация находится под контролем, у перевозчиков достаточно ресурсов для работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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