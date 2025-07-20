Авиакомпания «Победа« меняет расписание рейсов на один день

Авиакомпания «Победа» объявила о внесении изменений в расписание своих рейсов в связи с введенными ограничениями в зоне аэропортов «Внуково» и «Шереметьево». Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
«Дорогие клиенты, по причине ввода временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропортов Внуково и Шереметьево, а также на прилёт и вылет воздушных судов 20 июля, мы вносим вынужденные корректировки в расписание рейсов», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале авиакомпании.
Клиентов просят отслеживать изменения на сайте аэропортов, а также через telegram-бота. Сообщается, что на данный момент задержаны или вынуждено отменены пять рейсов.
Представители Росавиации сообщали, что в период с 19 по 20 июля 134 самолета были перенаправлены на запасные аэродромы: 78 — в Шереметьево, 45 — во Внуково, восемь — в Домодедово и три — в Жуковский. Авиакомпании и аэропорты работают в усиленном режиме для скорейшего восстановления расписания. Ситуация находится под контролем, у перевозчиков достаточно ресурсов для работы.
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