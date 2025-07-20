Пассажиры «Победы» устроили бунт в Шереметьево

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Пассажиры авиакомпании «Победа» блокировали посадку на рейс в Минеральные Воды (архивное фото)
Пассажиры авиакомпании «Победа» блокировали посадку на рейс в Минеральные Воды (архивное фото) Фото:

В воскресенье, 20 июля, в аэропорту Шереметьево пассажиры рейса авиакомпании «Победа» задержали посадку на самолет, следующий в Минеральные Воды. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

«Пассажиры требовали представителей авиакомпании „Победа“ выйти к ним и объяснить, почему осуществляется посадка и вылет самолёта в Минеральные Воды по расписанию воскресенья, хотя они не могут улететь со вчерашнего дня», — пишет агентство. Сообщается, что для урегулирования ситуации к пассажирам задержанного рейса прибыли сотрудники службы безопасности.

Ранее в авиакомпании объявили о внесении изменений в расписание своих рейсов в связи с введенными ограничениями в зоне аэропортов «Внуково» и «Шереметьево». Клиентов просят отслеживать изменения на сайте аэропортов, а также через telegram-бота. Сообщается, что на данный момент задержаны или вынуждено отменены пять рейсов.

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В воскресенье, 20 июля, в аэропорту Шереметьево пассажиры рейса авиакомпании «Победа» задержали посадку на самолет, следующий в Минеральные Воды. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. «Пассажиры требовали представителей авиакомпании „Победа“ выйти к ним и объяснить, почему осуществляется посадка и вылет самолёта в Минеральные Воды по расписанию воскресенья, хотя они не могут улететь со вчерашнего дня», — пишет агентство. Сообщается, что для урегулирования ситуации к пассажирам задержанного рейса прибыли сотрудники службы безопасности. Ранее в авиакомпании объявили о внесении изменений в расписание своих рейсов в связи с введенными ограничениями в зоне аэропортов «Внуково» и «Шереметьево». Клиентов просят отслеживать изменения на сайте аэропортов, а также через telegram-бота. Сообщается, что на данный момент задержаны или вынуждено отменены пять рейсов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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