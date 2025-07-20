Пассажиры «Победы» устроили бунт в Шереметьево

В воскресенье, 20 июля, в аэропорту Шереметьево пассажиры рейса авиакомпании «Победа» задержали посадку на самолет, следующий в Минеральные Воды. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
«Пассажиры требовали представителей авиакомпании „Победа“ выйти к ним и объяснить, почему осуществляется посадка и вылет самолёта в Минеральные Воды по расписанию воскресенья, хотя они не могут улететь со вчерашнего дня», — пишет агентство. Сообщается, что для урегулирования ситуации к пассажирам задержанного рейса прибыли сотрудники службы безопасности.
Ранее в авиакомпании объявили о внесении изменений в расписание своих рейсов в связи с введенными ограничениями в зоне аэропортов «Внуково» и «Шереметьево». Клиентов просят отслеживать изменения на сайте аэропортов, а также через telegram-бота. Сообщается, что на данный момент задержаны или вынуждено отменены пять рейсов.
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