Пермские матери выступают против отметок по непрофильным предметам

Каждая вторая мать школьника в Перми поддерживает отмену пятибалльной системы оценивания по изобразительному искусству, физкультуре, музыке и труду в школах. Такие данные приводит сервис SuperJob по итогам опроса экономически активных жителей города.
Согласно результатам опроса, 33% поддержали переход на систему «зачет/незачет». При этом среди женщин оказалось больше сторонников изменений — 47% опрошенных матерей поддержали идею отмены оценок. «Кому-то медведь на ухо наступил, у кого-то руки-крюки, кому-то вообще не интересен спорт. Все мы разные», — приводит слова опрошенных SuperJob.
Отмечется, что молодежь до 35 лет чаще выступает за введение зачетной системы по этим предметам. В то же время пермяки старше 35 лет предпочитают оставить традиционную пятибалльную шкалу. Мужчины реже поддерживают отмену оценок, полагая, что это может уменьшить творческий потенциал школьников.
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